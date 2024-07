Las paradisíacas vacaciones de Flor Bertotti y Federico Amador por Italia

Florencia Bertotti y Federico Amador supieron convertirse en una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo. Como si se tratase de una historia de telenovela, lograron formar una familia ensamblada gracias al gran amor que sienten el uno por el otro y disfrutan la vida juntos. Una vez más, dejaron en claro sus sentimientos ante sus seguidores y en este caso lo hicieron con una escapada romántica al exterior.

En medio del descanso de su gira musical, la artista decidió viajar junto al intérprete al continente europeo. Lejos de las frías temperaturas en su tierra natal, el clima veraniego los recibió con los brazos abiertos al llegar al sur de Italia. Allí se dirigieron a la Costa Amalfitana, donde pudieron disfrutar no solo del clima sino también de las aguas cristalinas que se robaron la atención de sus fanáticos.

“Soñando despierta”, escribió Bertotti en la publicación donde subió una serie de postales de su descanso en pareja. En las imágenes no solo lució abrazada a Amador con un paisaje a sus espaldas que maravilló a más de uno, sino también algunos videos de su paso por la playa, la vista que disfrutaron desde una aerosilla, una de sus tantas salidas a almorzar y hasta su paseo en lancha por las cercanías de la localidad ubicada en la península Sorrentina.

Su posteo cautivó a varios usuarios y no tardó en superar los 49 mil ‘me gusta’. También obtuvo un sinfín de comentarios llenos de cariño y halagos hacia ella y Federico. “Amo verlos al lado de cada paisaje tan bello”, “Qué hermoso todo”, “Disfruten al máximo todo, se lo merecen”, “Pásenlo bien después de tanto trabajo”, “Disfruten de ese viaje soñado” fueron algunos de los tantos mensajes que se destacaron en la publicación original.

Cabe recordar que este no fue el único viaje que compartieron juntos, ya que a inicios de este año celebraron los 41 años de Bertotti con una vuelta por el mundo. El pasado 15 de marzo se diferenció de festejos pasados, ya que el día especial de la actriz se basó en diferentes experiencias en dos destinos, Colombia y México, donde también estuvo por su gira musical.

“Traguitos yucatecos, sombreros y karaoke en mi festejo de cumpleaños. Sobremesa y mariachis. Aviones y guacamole”, comentó la mujer que supo encarnar a Floricienta respecto a los variados planes con los que recibió un nuevo año de vida. “El lujo de viajar con este equipo del amor en donde todos potencian a su manera y con su talento, esta fortuna de hacer lo que nos gusta mucho”, sumó en esa ocasión, donde estuvo bien acompañada por su equipo y su marido, a quien no duda en dejarle en claro su amor desde hace 13 años.

Pero eso no es todo, ya que a principios de agosto del año pasado se decidieron por destino al otro lado del globo. En esa ocasión se trató de Turquía, a donde fueron acompañados de sus hijos y conocieron a pleno los atractivos turísticos que tiene su capital, la cual posee una historia rica en cultura y religión.

“Hola Estambul. Qué espectacular todo. Hoy visitamos el bazar de las especias, algunas mezquitas, la torre de Gálata, la zona moderna y un barrio imperdible que se llama Fener en Balat. ¡A la noche nadamos en una antigua cisterna! Caminamos mucho y probamos comidas riquísimas. ¡Todo es un buen plan! Esto recién empieza y este equipete es lo más”, expresó la actriz en medio de la gran emoción que sintió por recorrer dicho lugar en compañía de su pareja, Romeo, el hijo que tuvo con Guido Kaczka, y a Vito y Ciro, sus dos pequeños fruto de la relación del actor con su anterior pareja.