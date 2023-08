«Las PASO no son una elección más, sino que definen el modelo de país que se viene»

El senador de Juntos por el Cambio y pre candidato a renovar su cargo Luis Naidenoff habló con el Grupo de Medios TVO sobre las elecciones de este domingo y dejó en claro que “no se trata de una elección más” sino que “define el modelo de país que se viene”. Además, se refirió a la interna del espacio que integra y reiteró que su acompañamiento está con Patricia Bullrich porque ofrece “liderazgo” y va con “acuerdo social”.

Primero el Senador señaló que “más allá de estar plenamente confiado porque sinceramente acá en Formosa hay un fuerte respaldo a Patricia Bullrich en el ámbito de los que quieren un cambio, creo que esta no es una elección más, es una elección en donde realmente estamos definiendo el modelo de la Argentina que se viene y quienes son las personas que están en condiciones de liderar un verdadero proceso de transformación”.

Agregó entonces que el modelo que se viene es “dejar atrás la decadencia y esta idea demagógica e irrespetuosa de decir sin ningún tipo de tapujos de que con una inflación de más del 100% interanual estamos mucho mejor que con una del 50%”.

“La Argentina está pasando por un proceso de crisis terminal, no solamente en lo económico y social sino fundamentalmente desde lo político”, lanzó el radical y señaló que la pre candidatura de Sergio Massa es una “fiel expresión” de este fracaso porque “exhiben como pre candidato del oficialismo a quien promete contener la inflación, armar un plan inflacionario, sin embargo es Ministro de Economía del actual gobierno y no puede parar la inflación ni la suba del dólar; venden el futuro siendo el presente, y para completar no es un presente que recién asumió, sino que viene desde hace más de tres años y medio de gestión”.

“Este gobierno lo único que exhibe es el fracaso, es el peor gobierno desde el retorno de la democracia hasta el presente”, enfatizó y añadió que es la primera vez que se da en toda la región donde una fórmula presidencial que culmina su mandato y que tiene la posibilidad de competir para la reelección, pero ninguno se presenta para competir. “No lo hace Alberto ni Cristina Fernández de Kirchner, no compiten porque no quieran sino porque no pueden, porque el rechazo es tan fuerte, no solo desde lo político sino más bien con el desencanto de la sociedad”, aseveró.

Interna

Por otro lado, consultado por la interna que hay en el espacio de Juntos por el Cambio respondió: “primero y principal hay que decir que no hay plan de gobierno, orden ni cambio sin un liderazgo político fuerte y eso es lo que ofrece Patricia Bullrich”.

En este sentido diferenció a Rodríguez Larreta de la ex Ministra de Seguridad de Mauricio Macri. “Horacio es un proyecto corporativo que apuesta a la vieja política, está convencido de que el hecho de acordar con los gobernadores generará los cambios que necesita la Argentina. Yo creo en el proyecto de Patricia porque va al acuerdo social, me recuerda al acuerdo que logró Alfonsín en el 83”, indicó.

“Para ganar el domingo nosotros vamos con un acuerdo con la sociedad, acá no hay acuerdo cooperativo, de caja, de medios ni con la corporación política tradicional. Hay un acompañamiento natural de la gente con Patricia y nosotros representamos eso”, cerró Naidenoff.