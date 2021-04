Las personas vacunadas contra el coronavirus deben continuar con las medidas preventivas

Compartir

Ayer, en un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, el médico infectólogo Julián Bibolini, explicó que las vacunas no garantizan en un cien por ciento el riesgo de infectarse por coronavirus. Esto significa que, en algunos casos, las personas pueden contraer el virus, pero tener una forma leve de la enfermedad o asintomática, por lo que deben continuar con las medidas sanitarias para no contagiar a otros en caso de infectarse.

“Tenemos muchos casos reportados de personas vacunadas que adquirieron la infección y pueden transmitir a otros. La vacuna no nos libera de la necesidad del uso del barbijo ya que igualmente se puede adquirir la infección, sí nos sirve para disminuir la posibilidad de mortalidad e internación en terapia intensiva. Ése es el principal objetivo de las vacunas”, puntualizó el especialista.

Parte médico

En este orden, Bibolini recordó que los casos activos por COVID-19 en la provincia son 2.602, distribuidos en diferentes nosocomios, CAS (Centros de Atención Sanitaria) o sus domicilios. De este grupo, son 66 los pacientes críticos.

“Hay 66 personas que necesitan de asistencia respiratoria mecánica, son pacientes graves y algunos de ellos, críticos, por afectación de más órganos”, comentó.

Y aclaró que “a su vez, hay pacientes que mejoraron y pasaron a sala general, pero a medida que ingresan nuevos casos, también aumentan los números en terapia intensiva.

Algunos pacientes que estaban en su domicilio o algún hotel, tuvieron que ser trasladados al Hospital por requerir oxigeno. Por eso es importante tenerlos monitoreados en CAS y así ser asistidos inmediatamente en caso de desmejoría”.

Por último, Bibolini alertó a la ciudadanía que ante el aumento sostenido de números de contagios, el sistema de salud se puede ver saturado de un momento a otro: “Los números de casos siguen aumentando -y si no disminuyen los casos- va ser difícil evitar el colapso sanitario, por ello volvemos a insistir en la importancia del uso del barbijo y el distanciamiento social de todos y todas, también en aquellas personas vacunadas”.

