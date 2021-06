Compartir

Linkedin Print

Noelia Garone, Directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, habló del informe que presentó el organismo donde hace una exposición de las situaciones vividas en Formosa en el medio de la pandemia, ratificando que existió una vulneración de los derechos humanos.

“De todo lo que relevamos desde que empezamos a evaluar la situación de Formosa en septiembre del año pasado, los distintos testimonios que fuimos recogiendo son más de 45, nos han relatado situaciones que vulneraron derechos humanos, situaciones de varados que no podían ingresar, la situación en los centros de aislamiento, reiteradas cuarentenas compulsivas que no garantizaron las condiciones mínimas para evitar contagio, falta de higiene, ventilación y el respeto de la intimidad de las personas y luego la represión del 5 de marzo donde relevamos más de 100 heridos, de 90 detenidos, un uso abusivo de la fuerza que se vio en las imágenes que circularon, están las distintas imágenes que relevamos a partir de testimonios que han dado cuenta de esto y lamentablemente estamos presentando el informen en este mes porque era muchísima la información y la rigurosidad de nuestro trabajo implica que esto tome un poco más de tiempo para poder documentar todo eso por eso lo estamos presentando ahora”, explicó Garone.

Asimismo, aseguró que los derechos humanos deben estar garantizados en todas las medidas que se tomen en el marco de pandemia. “En términos generales lo que se dice desde los organismos internacionales de derechos humanos es que las políticas de respuesta a la pandemia tienen que ser respetuosas de los derechos humanos, eso implica cumplir con determinados estándares que se aplican en toda circunstancia de emergencia, eso es lo que tenía que fundamentarse en estas medidas. La temporalidad de las medidas es una de las cosas que evaluamos, no es que en el derecho internacional esté prohibido o no se puedan aplicar estas políticas de aislamiento bajo custodia estatal, algunos lo han hecho, pero lo que sí hemos evaluado es que no solo ha quedado en el tiempo, la temporalidad sí es importante, pero además no fue el último recurso, en otros países se han inventado otras alternativas en los peores momentos de la pandemia”.

“Hay organismos de derechos humanos que han establecido que por las particularidades que tienen estos aislamientos implican cierta detención de la persona, ciertos impedimentos de su libertad. No es que no se puedan implementar, sino que se deben hacer respetando los derechos humanos, estableciendo un límite temporal, garantizando el acceso a la información, entre otras cosas. Lo que vimos acá no es solo el relato individual de cada uno, sino que eso nos llevó a evaluar la situación generalizada en la política que habilitó estos centros de aislamiento y cuarentena”, aseveró.

Aclaró también que “en ningún otro lugar que hayamos evaluado vimos esta prolongación en el tiempo, la mayoría de los países cerraron sus fronteras pero tomaron medidas preventivas para que las personas no queden en una situación como la que vimos varados en la ruta, sin acceso a alimentos, al agua, a la salud. Los estados tienen que tomar medidas para equilibrar y asistir a estas personas, no se les ofreció ningún tipo de asistencia para garantizar al menos condiciones mínimas dignas mientras estuvieron varados”.

Al ser consultada sobre cómo continúa este informe, Garone contó que “estuvimos siguiendo muy de cerca esta situación, nos reunimos con autoridades nacionales, pedimos reuniones con autoridades provinciales también, hablamos con el jefe de gabinete, hubo distintos procesos y estrategias para visibilizar esta cuestión desde diciembre a esta parte y lo que estamos haciendo hoy es continuar cerca, relevando la situación, valoramos que hubo un cambio en las medidas, mejoraron ciertas situaciones, por ejemplo a partir de la intervención de la Corte, de la sociedad, de Amnistía y de los defensores de Formosa los varados lograron entrar, en los centros también hubo cambios, sin embargo seguimos relevando la situación para ir exigiendo que las medidas de refuerzo de pandemia no vulneren los derechos humanos, vamos a seguir ahí cerca. El informe lo remitimos tanto a las autoridades provinciales como a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y estamos a total disposición para el diálogo y fortalecer las medidas desde una perspectiva de derechos humanos”.

Para finalizar se refirió a la mención de Michelle Bachelet, Alta Comisionada por los Derechos Humanos en la ONU quien expresó la preocupación por la vulneración de derechos. “Desde un principio estuvimos en contacto con la delegación de las Naciones Unidas, le presentamos información denunciando casos particulares, estuvimos en mucho contacto y colaboración para ayudar a que se destrabara la situación, conocimos la preocupación que tenía la delegación argentina de Naciones Unidas sobre esta situación, no nos sorprendió que la Alta Comisionada haga una referencia, no profundiza demasiado pero conocemos la preocupación, las distintas comunicaciones que hemos tenido tanto con autoridades nacionales como provinciales para tratar de colaborar y que se destraben los distintos conflictos que fueron sucediendo sobre todo a partir de lo que sucedía en los centros de aislamiento”, culminó.

Compartir

Linkedin Print