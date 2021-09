Las primeras fotos de la China Suárez en España junto sus hijos y lejos de Benjamín Vicuña: “Mis pollitos incondicionales”

Compartir

Este viernes, Eugenia la China Suárez se fue finalmente a España, donde se dijo se instalará por al menos dos meses debido a compromisos laborales en Europa.

La actriz, recientemente separada de Benjamín Vicuña, viajó acompañada por su madre, Marcela Riveiro, y sus tres hijos, Rufina (8), fruto de su relación con Nicolás Cabré (41), y Magnolia (3) y Amancio (1), los hijos que tuvo con el actor chileno.

Tras su llegada, Suárez compartió distintas postales de la ciudad de Madrid y publicó una tierna foto de los pequeños en la Plaza Mayor, uno de los lugares más icónicos de la capital española. “Mis pollitos incondicionales”, escribió la China en el pie de foto que publicó en Instagram. En la imagen se ve a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña de espaldas.

Anteriormente, sentada en el suelo del aeropuerto, con una gorra verde haciendo juego con sus zapatillas y un look total black, Eugenia oficializó su viaje. “Hola Madrid”, escribió en el posteo. La actriz participará del festival de San Sebastián, durante el 17 a 25 de septiembre. Sin embargo, ese no es el único motivo, hay otro más importante y tiene que ver con su crecimiento profesional.

La China fue convocada para protagonizar una película junto a Álvaro Morte, conocido por su papel de El Profesor en la serie La casa de papel. Se trata de un ambicioso proyecto que no pudo rechazar. Según comentó la periodista Pía Shaw, Suárez estará dos meses fuera del país. En cuanto a lo que refiere a las filmaciones, se desarrollarán gran parte en España, pero un porcentaje se dorará en Miami, Estados Unidos.

Por el momento, Benjamín Vicuña no viajará a Madrid pero se definió que en octubre será parte de los premios Platino, que se desarrollarán en esa ciudad. De esta manera, durante esa fecha el actor se trasladará por unos días para estar cerca de sus hijos y poder estar en contacto con ellos mientras la China continúe con el rodaje.

Según informó el periodista Carlos Monti en Nosotros a la mañana (El Trece), el actor planea viajar a España y luego regresar a Buenos Aires para seguir con las grabaciones de El primero de nosotros, la serie que protagoniza junto a Luciano Castro y Paola Krum y se estrenará por la pantalla de Telefe.

Luego de cinco años de relación, dos hijos en común y varios rumores de ruptura, Benjamín Vicuña confirmó a través de sus redes sociales el pasado 20 de agosto que se separó de la China Suárez.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió el actor chileno.

“Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, agregó en sus historias escritas con letra blanca y fondo negro, mientras que su ahora ex pareja aún no expresó al respecto.

