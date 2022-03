Las primeras fotos de Luisana Lopilato en la dulce espera de su cuarto hijo: «Bebé a bordo»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

De visita en la Argentina, donde rueda una comedia romántica para Netflix, la actriz lució su incipiente pancita

A principios de marzo Luisana Lopilato confirmó la feliz noticia de que está en la dulce espera de su cuarto hijo junto a Michael Bublé. Después de algunos rumores que surgieron por imágenes del backstage de un videoclip que protagonizó junto a su marido, la pareja compartió su alegría con sus seguidores de Instagram, y desde entonces la ex Rebelde Way muestra cómo está transitando el día a día de su embarazo. Hace pocos días la actriz anunció además que volvería a la Argentina para filmar las escenas de una película, y en las últimas horas sorprendió con tiernas imágenes luciendo su pancita en Nordelta.

“Que rápido pasa el tiempo”, expresó en el epígrafe del posteo, con la emoción a flor de piel por la nueva etapa que vivirán como familia. Con un vestido largo negro, posó sonriente con los pelos al viento y la mirada hacia el horizonte. En sus stories también publicó un breve video, y lo tituló: “Bebé a bordo”. El paisaje resultó conocido para los usuarios, y muchos celebraron su regreso a Buenos Aires.

Anteriormente había compartido algunas fotos con Juan Minujín, su compañero en el próximo film que protagonizarán. “Se viene la comedia romántica del año, ¿están listos? ¡Gracias por darme la posibilidad de trabajar con esta gran dupla y formar parte de este proyecto tan divertido!”, reveló hace dos semanas. Se trata de Matrimillas, una película dirigida por Sebastián de Caro, producida por Netflix, que cuenta la historia de una pareja joven con hijos, que como última solución para salir de la crisis que atraviesan deciden utilizar una aplicación que les suma o resta puntos de acuerdo al mérito que vayan haciendo el uno con el otro.

Los actores ya habían compartido la película Los que aman, odian en 2017, pero esta será la primera vez que serán coprotagonistas en una historia de romance. Mientras continúan con el rodaje, la actriz vive a pleno su cuarto embarazo. “¡Oooops! ¡Lo hicimos de nuevo!”, había sido la frase con la que confirmó la noticia, en medio de una pista de esquí, mientras su marido la abrazaba por la espalda acariciándole el vientre. A pura sonrisa, los tres hijos del matrimonio, Noah, Elías y Vida, le besaban la panza en otra de las fotografías. Entonces, como para no dejar lugar a dudas de lo que estaba anunciando, agregó: “Bebit@ en camino”.

Después compartió una foto desde la cama con un paquete de papas fritas y se sinceró: “De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos”. Horas antes de que Luisana hiciera la publicación que confirmaba la feliz noticia, Bublé había estrenado su último videoclip, “I’ll never not love you”, con su esposa como protagonista. Allí, la pareja recrea las películas románticas más icónicas del cine como “Titanic” y “Diario de una pasión”, y terminan con una tierna escena en la que ambos salen de un supermercado junto a sus tres hijos, y a ella se la ve con una hermosa pancita de embarazada.

Claro que, en un principio, no se sabía si esto era solo parte de la ficción del clip o si, en realidad, había algún mensaje que el matrimonio quería dar. Cabe recordar que este es el segundo video de Bublé del que participa Luisana. El primero, del tema Haven’t Met You Yet, lo había grabado en el comienzo de su relación. Y, justamente, mostraba a la pareja de compras en un supermercado. De manera que muchos imaginaban que esta sería la secuela de aquella historia que tuvo su comienzo en el año 2008 y a la que el cantante quiso plasmar en aquel tema recreado entre góndolas y cajas registradoras en el 2009.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp