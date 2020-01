Las primeras semanas de enero hubo importante aumento de ventas de aires acondicionados

Compartir

Walter Ríos, gerente de una casa comercial dedicada a la venta de electrodomésticos, motocicletas, equipos de refrigeración y demás, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que las primeras semanas de enero tuvieron una amplia afluencia de clientes en busca de aires acondicionados, algo inusual para la época ya que siempre se da en diciembre. Este escenario incrementó las ventas que volvieron a quedar en pausa y esperan que se reactive con el inicio de febrero.

«Se nos presentó en forma atípica una demanda inusual que no se dio en diciembre que suele ser el mes donde pasa esto, tuvimos una demanda que fue puntual por el calor, hubo calores extremos y tuvimos ahí una demanda importante de gente que vino a comprar aires acondicionados, a cambiar los que tenía o a buscar una refrigeración mayor, todo esto estuvo acompañado de ofertas interesantes que se mantuvieron, de condiciones de pago que fueron beneficiosas, los primeros días se dio con un repunte importante pero se cayeron a la tercer o segunda semana y hoy estamos con bastante tranquilidad», dijo.

Asimismo contó que las primeras semanas de enero el personal no daba abasto para atender la gran cantidad de clientes que se les presentó. «Para nosotros fue notable porque se dio incluso en horarios que no son habituales o en horarios picos de jornada donde uno más o menos prevé la atención del público, no teníamos con qué cubrir las consultas, pero gracias a Dios pudimos solucionarlo, atender a nuestros clientes y muchos de ellos se concretaron en ventas de aires acondicionados, también vendemos una línea que es importante y es la movilidad de la gente, todo lo que sean motocicletas, otro rubro que está tomando cada vez más fuerza es la tecnología, por supuesto los celulares», informó.

De la misma forma destacó que los precios no sufrieron aumentos, lo que llamó más la atención de clientes. «Por suerte en nuestro rubo no hubo modificación, si bien es cierto que podía haber posibilidades de cambios respecto a toda esta materia económica que se instrumentó, no han afectado nuestros valores y las promociones siguen vigentes con lo cual tenemos un panorama estable con precios que ya se conocían desde el año pasado, estamos teniendo estas respuestas del cliente en merced de que la gente ha observado y ha comparado precios todo este tiempo, aquel que por ahí estaba indeciso para comprar, el propio calor lo obligó a salir y a comprar lo que necesitaba», destacó.

«La gente responde más a una necesidad estacional, por otro lado hay gente que no se dio el gusto de salir de vacaciones entonces va a estar cómodamente en su casa, esto va a significar que van a cubrir sus necesidades y se van a dar algún gusto, quieren estar más cómodos en sus casas y eso va a ser evidente y notorio para nosotros», finalizó.