Las primeras vacaciones de la China Suárez y Rusherking

Eugenia La China Suárez y Rusherking están más enamorados que nunca. A menos de un mes de blanquear su noviazgo, la flamante parejita no pierde oportunidad para estar juntos. Tan es así que ahora aprovecharon y combinaron unos días de descanso para emprender el primer viaje juntos: en plan romántico, tomaron un vuelo rumbo a México.

Si bien todavía no se tomaron una foto juntos, ambos se encargaron de dar algunas pistas en las redes sociales, Por caso, el primero en dar una señal del destino elegido fue el cantante, quien compartió en sus stories una foto de un balcón con vista al mar y agregó la ubicación: “Playa del Carmen, Cancún, México”. Apenas tres horas después, la actriz hizo lo suyo publicando una imagen de un dulce mexicano.

En tanto, y casi al mismo tiempo, el trapero también eligió compartir un video en el que muestra parte de un restaurante, en el que se observa que hay comida mexicana. “Dicen que el paraíso no existe, ¿no? Mirá papá, el paraíso fiscal”, bromeó mientras mostraba parte del lugar. Y, en el mediodía de este lunes, publicó una pequeña grabación en la que deja ver parte del living del apartamento que comparten y el balcón con una increíble vista a la playa.

Además, minutos más tarde compartió una foto del desayuno que estaba tomando a orillas de la pileta del lujoso hotel en el que están hospedados.

La actriz, por su parte, se limitó a hacer un posteo en su feed de Instagram con tres fotos en las que se la ve posando en una cama de dos plazas. Al observar su look, su novio le comentó: “Buen pantaloncito”, y ella, pícara, le contestó: “Me lo clonaste”.

En tanto, los hijos de la ex Casi Ángeles parecen haber quedado al cuidado de sus respectivos padres. En ese sentido, su ex Benjamín Vicuña el domingo festejó su día publicando algunas fotos familiares, entre las cuales se destacó una junto a Magnolia, su hija mayor junto a Suárez.

Días atrás, la China también había dado señales de su amor por Rusherking en las redes. En esa ocasión, el joven había publicado un video luciendo un esmoquin negro y celebró que su último lanzamiento musical se acerca a los 8 millones de reproducciones en YouTube. Su posteo recopiló cientos de comentarios en su cuenta de Instagram, pero hubo uno que no pasó desapercibido por sus seguidores. Eugenia dijo presente en la publicación con un elocuente piropo, que remite directamente a los inicios de su romance cuando fueron filmados a los besos en el after party de los Martín Fierro.

¿Cuáles fueron las palabras de la actriz? Un halago ya conocido por el público virtual: “Me fui mundial”. Horas antes Thomás Nicolás Tobar -tal es su verdadero nombre- también había piropeado a su novia al ver la producción de fotos que subió a su perfil de Instagram. Suárez había compartido tres postales en primer plano y el músico reaccionó desbordado por su belleza: “Bueeee”. No es la primera vez que la elogia en las redes, ya que suele llamarla “Chinita linda” en el mundo virtual, y hasta publican románticas fotos juntos.

