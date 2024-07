Las primeras vacaciones de Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco junto con sus hijos

Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco continúan consolidando su relación, y en las últimas horas hicieron una escapada juntos a Cariló con sus respectivos hijos, Giovanna y Gennaro. A través de sus redes sociales, ambos compartieron con sus seguidores distintas instantáneas en la que dejaron en claro la convivencia de sus familias.

El músico, ex de María Fernanda Callejón, compartió en redes sociales una serie de fotografías en la playa junto a su hija Giovanna, acompañadas del mensaje “Para siempre”. Por su parte, la exparticipante de El Hotel de los Famosos 2, Delfina Gerez Bosco, también publicó imágenes con su hijo y mencionó a su pareja y a la hija de Diotto. “Mis días en Cariló. Los amo”, expresó.

Durante la tarde del martes, la pareja mostró una foto de su familia ensamblada en las historias de Instagram de Ricky Diotto, una selfie que reflejaba la felicidad de los cuatro, con los niños levantando los brazos. Este viaje simboliza un paso más en la relación que comenzó a mediados de mayo, luego de que se los viera abrazados y a los besos en el recital de La K’onga.

Incluso, hace apenas unos días, Delfina salió en defensa de Ricky. Luego de los dichos de su ex, María Fernanda Callejón, en La Noche de Mirtha (El Trece), quien aseguró que sufrió violencia de género por parte de su exmarido y padre de su única hija, por la cual presentó una denuncia en la Justicia, la modelo se puso del lado del músico y expresó su postura.

“Él dijo que la Justicia estaba enterada de todo lo de la denuncia. Yo no quiero decir cosas que no sé y no vi, ¿sí?”, aseguró la exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece) a Socios del espectáculo sobre el relato de la exvedette, quien señaló que su separación se debió, entre otras cosas, a “un empujón”. En ese sentido, continuó: “Yo le pregunté la primera vez que lo vi, porque cuando estás conociendo a alguien, hablo como cualquier mujer en el mundo. Le dije ‘che, ¿es verdad esta situación que tuviste con tu mujer?’. Yo viví situaciones violentas en mi familia, por lo que puedo llegar a percibir si alguien puede ir para ese lado, pero conmigo nada que ver. Yo lo amo”.

Al ser consultada por la personalidad de Diotto, Gerez Bosco señaló que se trata de “un tipo simple”. Claramente no se muestra como realmente es porque no es un tipo de los medios, si bien estuvo muchos años ligado a alguien mediático. Yo cuando lo vi, lo reconocí por eso… Tiene una familia preciosa, tiene amigos que lo aman, que habla de cosas normales. Claramente, yo soy una persona muy pasional, por lo que intento cuidarme con las palabras y ustedes saben un montón de cosas, incluso más que yo”, expresó con cautela.

Respecto a las acusaciones de María Fernanda, Delfina sostuvo: “Hay cosas que yo no viví, por lo que no puedo hablar. Me refiero a que soy parte de la vida de Ricky hasta ahora, pero lo que noto… No puedo hablar de ella porque no la conozco”, terminó diciendo. “¿Vos pensás que volver a verla a Fernanda revolvió todo eso? ¿Pensás que Ricky volvió a sentir ese miedo sabiendo que hay una denuncia activada? Porque Fernanda puede estar o no mintiendo, pero hay una denuncia”, le consultó Matías Vázquez, el cronista, a la actriz en alusión a su encuentro en el evento que se dio en el teatro Colón. “Me voy a mandar una pifiada, pero si yo denuncio a alguien porque le tengo miedo, nunca le pediría una foto”, afirmó, para terminar disculpándose con un “la estoy cag…”.