“Las provincias perdieron 12 mil millones de dólares por coparticipación”, señaló Brignole

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, estuvo en comunicación telefónica con el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5 para tratar temas de actualidad provincial y nacional, incluyendo la gestión del gobierno de Javier Milei, la situación económica de las provincias, la denuncia contra el senador Francisco Paoltroni y la obra pública en su localidad.

El ajuste de Milei y su impacto en las provincias

En la entrevista, Brignole compartió detalles sobre una reciente reunión con el gobernador Gildo Insfrán y otros intendentes. En ese encuentro, se analizó el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Según Brignole, el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, presentó una exposición que detalló la pérdida de fondos para las provincias.

“Las provincias perdieron 15.500 billones de pesos por coparticipación, lo que equivale a perder 12 mil millones de dólares”, señaló Brignole, y agregó que “durante el 2024 la recaudación cayó en un 8,3%, lo que significó una pérdida de fondos coparticipables para las provincias de un 12,3%”.

El intendente de El Colorado enfatizó que el ajuste se da “por ajustar a las provincias, obviamente eso tiene una repercusión en los municipios, los jubilados, los trabajadores”. El gobernador Insfrán detalló la pérdida específica para Formosa, que en los primeros siete meses de 2025 en comparación con el 2023, representa 127.100 millones de pesos. Brignole aseguró que esta situación repercute directamente en la pérdida de empleos, especialmente en el sector de la obra pública, donde más de 3.000 trabajadores han perdido su trabajo.

Críticas al gobierno nacional y la defensa de la obra pública y la ayuda social

Brignole cuestionó la ética del gobierno nacional al reducir la asistencia a sectores vulnerables. El intendente se preguntó retóricamente “qué es más violento”: quitar becas a deportistas paralímpicos, suspender los medicamentos a jubilados, o reducir el presupuesto de instituciones de salud como el Garrahan o el Instituto del Cáncer. Mencionó el caso de dos atletas paralímpicos de El Colorado, medallistas internacionales, a quienes se les retiró su beca del CENARD.

El intendente también se refirió a las acusaciones de corrupción en el gobierno de Milei, mencionando la supuesta estafa de Leliq, coimas en el Instituto de Discapacidad, y la venta de candidaturas. En un tono crítico, se refirió al caso de la ministra Petovello, preguntando “qué es más violento que la Petovello haya dejado vencer y podrir mercadería que era para la gente que menos tienen”. Brignole subrayó que el gobierno de Milei no ha inaugurado ni una sola obra pública, a pesar de haberse endeudado en 25.000 millones de dólares.

Denuncia contra Francisco Paoltroni y la traición a los votantes

En la entrevista, Brignole confirmó que ha presentado una denuncia penal contra el senador Francisco Paoltroni por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El intendente argumentó que Paoltroni, quien asumió como convencional constituyente y luego renunció sin esperar la aprobación de la convención, “faltándole respeto a la Constitución, a las normas que reglamentan su modificación, faltándole respeto a las autoridades constitucionales”.

El intendente criticó la conducta de los convencionales de la oposición que renunciaron, rompiendo lo que llamó “un contrato social con la comunidad”. “Estas son las cosas que vemos que hace mella a la democracia porque son dirigentes políticos que con el comportamiento que tienen ellos desprestigian a todo el resto”, sentenció Brignole.

Anuncios de obras y el compromiso con los formoseños

A pesar de la difícil situación económica, Brignole anunció que la gestión provincial y municipal continuará con la obra pública. El intendente informó que el próximo lunes se inaugurará un tomógrafo moderno en el hospital local. Además, se pondrá en funcionamiento un Centro de Desarrollo Infantil para niños de 45 días a 4 años, y un moderno instituto de formación docente.

Finalmente, Brignole reafirmó su compromiso con el trabajo por la comunidad, declarando que “no estamos para calentar la silla y en los momentos difíciles es donde la diligencia debe estar más fortalecida que nunca”. Concluyó su participación en el programa diciendo: “El peronista jamás renuncia, el gaucho argentino jamás renunció a sus convicciones”.