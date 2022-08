Compartir

Linkedin Print

El empresario Ronaldo Hafne, de la empresa Limbril Química, una pyme familiar de El Colorado dedicada al rubro de limpieza con más de 100 productos, destacó el apoyo del Gobierno provincial, “en una línea de créditos para acceder a maquinaria, por lo que de verdad sentimos la presencia hacia las pymes del interior provincial”.

Esta firma nació en el año 1995 de la mano de Roberto Hafne, la cual con el paso del tiempo se fue profesionalizando e industrializando, al incorporar la tecnología de envasado. De esa manera fue ampliando su producción inicial, ganando mercado en toda la región. También tiene su propia logística de camiones.

En ese contexto, puso en valor la ayuda que se brinda a las pymes desde el Estado provincial, en especial para las pymes familiares, al marcar: “Es un actor fundamental, porque así no dependemos solamente de la oferta y la demanda del mercado, sino que también con su aporte en asistencia financiera de créditos da la posibilidad de adquirir maquinarias”.

Por eso mismo se mostró muy conforme con la política del Gobierno provincial hacia este sector estratégico en la economía, como del Municipio local, “porque hemos recibido ayuda como pymes no solamente en créditos, sino también en capacitaciones”, indicó.

Asimismo, Hafne valoró el rol que cumple el Estado, “ya que es el actor que necesitamos que juegue a favor de la redistribución del ingreso y genere las condiciones en el mercado para que también la sociedad en su conjunto pueda consumir”.

Por otro lado, se mostró preocupado por la situación económica compleja que se está viviendo en el país, pero que sin embargo en Formosa “el Estado no ha dejado de estar presente”. De hecho, hizo notar que recibieron capacitaciones del INTI, al igual que informó que están trabajando en una línea de créditos de la provincia para acceder a maquinaria.

Y fue contundente en marcar que “de verdad las pymes del interior provincial nos sentimos acompañadas” por la gestión provincial, merced a una política económica que favorece el empleo y la producción, “permitiéndonos poder crecer en términos regionales”, subrayó.

Formación de precios

En otro orden de temas, el empresario refirió que son varias cuestiones las que se tienen en cuenta en la formación de los precios: “Primero, al ser una empresa formoseña tenemos mucho menos gasto de transporte de la materia prima y logística que otras marcas que están en los grandes centros urbanos”.

En segundo lugar, como el hipoclorito de sodio de máxima calidad se produce en la provincia y es provisto por la firma Cloronor, “eso nos da la posibilidad de bajar muchísimo los gastos logísticos en el traslado del producto para luego poder envasarlo”, explicó a esta Agencia.

Y tercero Límbril utiliza envases que son de polietileno recuperado, “por lo tanto, tiene un porcentaje muy alto de materia prima reciclada, con lo cual el insumo también incide mucho en la formación del precio final del producto que se comercializa”, afirmó.

Además, la estructura pequeña de una pyme le da la flexibilidad de tener buenos precios en productos de limpieza, desde desodorantes para pisos y ceras, productos para automotor y textiles, jabones líquidos, suavizantes para ropas, tanto envasados como a granel y sueltos. “Son más de 100 productos de limpieza que fabricamos o también que terminamos de hacer los procesos de formulado en El Colorado, distribuyéndose a toda la provincia”, precisó

También “a un importante mercado de ventas en el Chaco, norte de la provincia de Santa Fe y por supuesto a Formosa Capital, donde ha crecido muchísimo nuestra presencia en los últimos años, así que estamos muy agradecidos”, acentuó.

Y sumó que Limbril Química a su vez asesora en formar y capacitar a emprendedores en este rubro; “y muchos de ellos han logrado crecer en forma muy importante en los últimos años”.

En resumen, “estamos muy orgullosos por el crecimiento y esfuerzo que le hemos puesto”, evaluó quien es uno de los integrantes de la familia propietaria de la firma coloradense.

Compartir

Linkedin Print