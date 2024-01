«Las PYMES en alerta ante las medidas económicas que afectarán al sector»

El contador Enrique Zanin, presidente de la Federación Económica de Formosa, indicó que “los cambios que se impulsan a través del Decreto de Necesidad y Urgencia y de la Ley Ómnibus que se trata en el Congreso de la Nación, por sus características, afectarán sensiblemente el mantenimiento de nuestra actividad y el desarrollo de las PyMES en Argentina y marcan un camino en el que solo habrá ganancias y progreso para las grandes corporaciones económicas concentradoras de la riqueza nacional”.

“Son todas estas medidas proyectadas que dejan afuera a las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales. La falta de efectivo circulante, el decaimiento del poder adquisitivo, la inflación y la recesión, además de la suba de las tarifas energéticas, combustibles, y la quita de subsidios, por ejemplo, constituyen instrumentos que no forman parte de un plan económico, sino más bien, son de una serie de medidas con que ahogarán aun mas al sector que genera más empleo privado en el país”, explicó Zanin.

“Entendemos, y esto hay que decirlo, que hay un espacio también en las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional, para mejorar las condiciones de contratación y un capitulo aparte para el blanqueo de quienes no pudieron cumplir con las obligaciones fiscales con sus trabajadores, pero eso son casos aislados porque el empresario responsable genera empleo, paga los impuestos correspondientes y entiende que el trabajador tiene que alcanzar un nivel de vida digno a través de los aportes y retribuciones correspondientes. De igual manera se parte aquí de la consigna de ayudar a que podamos contratar cuando en realidad, el contexto nos marca que tenemos que hacer lo imposible para no despedir, o cerrar”, detalló..

“La apertura indiscriminada de las importaciones y la suba de retenciones a las economías regionales, que dificultarán aún más las exportaciones, se genera otro capitulo que hay que rever. La suba de impuestos, y el hecho de que no somos formadores de precios, hace que sea muy difícil avanzar en una senda positiva para las PYMES regionales”, especificó.

“Aun así, estamos abiertos al diálogo, contribuyendo con nuestras ideas en el Congreso de la Nación, y en ámbito que sea necesario asistir, porque no podemos estar ausentes de la discusión que se plantea, ya que se define, el destino de nuestros emprendimientos y de las familias que forman parte de nuestras empresas”, explicó al sostener que “en breve, desde nuestra Institución, a través de la Comisión Directiva, propondremos articular en los ámbitos necesarios, otras acciones que permitan visibilizar el complejo, difícil y problemático momento que atraviesa nuestro sector, un sector que forma parte sustancial, indispensable e imprescindible para el desarrollo y crecimiento con equidad, solidaridad e inclusión en nuestra Argentina”.