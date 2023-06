Las razones de la pelea entre las hermanas Kim y Kourtney Kardashian

La boda entre Kourtney y Travis Barker se vivió en mayo del año pasado. Sin embargo, todavía crea fricciones entre las socialités.

La tercera temporada de The Kardashians continúa y las tensiones entre la familia de socialités más famosa del mundo continúan agravándose. En el más reciente episodio del reality show, Kim y Kourtney Kardashian se enfrascaron en una disputa que gira en torno a un evento que en mayo de 2022 se llevó la atención de todos los tabloides: la boda de Kourtney con el músico Travis Barker.

Durante el programa, Kim Kardashian compartió la noticia de que sería la directora creativa del desfile de Dolce & Gabbana en Milán. Esto no fue del agrado de Kourtney, ya que fue la misma firma Dolce & Gabbana quien se encargó de arreglar su boda en la riviera italiana de Portofino. Kourtney definió como plagio el evento de Kim en colaboración con la firma, lo cual desató la ira de ambas hermanas.

“Siento que hay abundancia de oportunidades. No se trata de negocios, es que hay tantas cosas y eso tiene prioridad sobre hacer daño a tu hermana. Es legítimo copiar mi boda”, dijo Kourtney entre lágrimas a su hermana menor, Kendall Jenner.

Kim negó las acusaciones de su hermana mayor, asegurando que le pidió a Dolce & Gabbana que no hicieran nada en el desfile que se pareciera a lo que se hizo en la boda de Kourtney, además, “les rogó” para que retrasaran el evento un año y no opacar la boda de Kourtney, pero parece que esto no fue posible.

Los ánimos se calentaron aún más cuando Kourtney aseguró que Kim no estaba feliz por ella durante su boda.

“No estaba contenta en mi boda. Todo el mundo estaba como, ‘Whoa, esto es increíble. Lo estamos pasando de maravilla’. Ella nunca puede dar reconocimiento de como, ‘Whoa, esto es tan increíble’ (…) Ella ve todo lo que tenía allí y lo toma para sí misma, y ella ni siquiera lo ve. Ella lo ve por el símbolo del dólar, pero yo lo veo. Y lo veo como: ‘Oh, tú estabas allí, no eras feliz’”.

Kourtney mencionó que incluso sus amigos notaron la actitud de Kim en la boda, además, confesó que lo que más le molestaba de todo el asunto es que si los papeles hubieran cambiado, la fundadora de Skims hubiera hecho todo un escándalo.

“Esta era mi boda y cómo vivía mi vida cada verano. Si se lo hiciera a Kim, se volvería loca. Para mí, era más personal. Creo que por eso hiere mis sentimientos porque era mi boda de verdad. El año que se casó tu hermana, ¿hiciste un trato para hacer este desfile de moda? No lo hagas el mismo año que sale cuatro meses después. No es como si yo hiciera su campaña, y luego ella hiciera la campaña justo después. Como, ¿a quién le importa? Eso es negocio, es mi boda real, y eso no era un negocio para mí. Lo hice porque me parecía muy personal”.

Kourtney continuó tachando a Kim de “impulsiva”, y aunque no tiene nada en contra de su estilo de vida, se vuelve un problema cuando las decisiones de su hermana menor la afectan.

Kendall trató de consolar a Kourtney, declarando que, como hermanas, deberían tener más cuidado de cómo afecta el trabajo de una la vida de otras. “Creo que eso es lo que más apesta (…) es que hablas de lo especial que te sentiste en el momento de tu boda y se desinfla todo cuando ella hace eso justo después”.

