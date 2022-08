Las reliquias del Beato Carlo llegaron a nuestra provincia y se exhibieron en diferentes lugares

Compartir

Con un itinerario que comenzó el pasado 25 de agosto y que se extenderá hasta mañana, las reliquias llegaron a Formosa donde fueron recibidas por mucho fieles.

Los fieles creyentes de este ciberapóstol como lo nombra la Iglesia católica esperaban la llegada de estás reliquias desde hace varios meses ya que las mismas llevan recorriendo la Argentina desde aproximadamente el mes de febrero.

Carlo Acutis, la historia

del adolescente que

se convirtió en beato

Carlo Acutis, un joven que murió a los 15 años y que gracias a que se le adjudica que un niño de Brasil se curó de una rara enfermedad gracias a su intervención, fue beatificado el 10 de octubre. Su historia ha logrado cautivar a muchos debido a la devoción que mostró desde muy corta edad.

El adolescente Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos por lo que se mudó de niño a Milán. Ya desde sus primeros años mostraba una fuerte devoción religiosa que sorprendió a sus padres no practicantes. Su madre dijo al periódico Corriere della Sera que su hijo solía pedir ya desde los tres años que lo llevaran a iglesias en Milán y a los siete años solicitó el sacramento de la Santa Comunión, para lo cual le fue otorgada una dispensa en el requisito de edad.

La curiosidad del chico obligó a la madre a estudiar teología para responderle sus preguntas al tiempo de renovar ella misma su propia fe.

Con los años, Carlo Acutis además de mostrar su devoción, también fue un amante de la tecnología y del Internet. El joven creó una página web para catalogar los milagros y se encargó de los sitios en línea de algunas organizaciones católicas locales. Cuando todavía iba en primaria, Acutis aprendió por su cuenta cómo codificar utilizando un libro de texto universitario sobre informática y después aprendió a editar videos y crear animación.

Lamentablemente, a principios de octubre del 2006 Carlo Acutis comenzó con algunos malestares, los cuales al principio parecían ser un simple resfriado, sin embargo, no lograba recuperarse por lo que le diagnosticaron leucemia del tipo M3, la cual es considerada la más agresiva.

A los pocos días, el 12 de octubre de ese año Carlo Acutis murió a los 15 años en el hospital San Gerardo de Monza en Italia. A muchos les ha llamado la atención que antes de su enfermedad, el ahora beato, grabó un video en el que pidió que en caso de morir le gustaría que lo enterraran en Asís, razón por la que sus padres decidieron sepultarlo en este lugar.

El milagro que lo

convirtió en beato

A siete años de la muerte de Carlo Acutis, en el 2013 se conoció la historia de un niño brasileño que gracias al adolescente se curó de una rara enfermedad congénita conocida como páncreas anular. La familia del pequeño realizó una oración dedicada a Acutis oficiada por un sacerdote, en dicho evento religioso se encontraba un trozo de tela que pertenecía a una prenda del ahora beato, la cual el niño tocó.

El pequeño de tres años tenía programada una operación, sin embargo, ésta no se realizó debido a que se curó milagrosamente, algo que los doctores no pudieron explicarse. Ante esto, la Congregación para las Causas de los Santos reconoció el milagro para que Carlo Acutis se convirtiera en beato.

Carlo Acutis es la persona contemporánea más joven beatificada, como sucedió a los dos niños pastores portugueses que vivieron en la primera década de 1900 y fueron declarados santos de la Iglesia católica en 2017.

Durante la ceremonia de beatificación en la Basílica de San Francisco de Asís, un retrato de Acutis fue develado lentamente para mostrar la imagen de un adolescente con una sonrisa, camisa polo roja y pelo rizado oscuro iluminado por un halo de luz. El cardenal Agostino Vallini, legado papal de las basílicas de Asís, besó a los padres del chico que llevaban mascarilla, Andrea Acutis y Antonia Salzano, después de leer el decreto del papa Francisco.

La tumba del joven fue expuesta para que los feligreses pudieran verla, pero lo que sorprendió a muchos es que el cuerpo de Carlo Acutis estaba intacto, por lo que se pensó que al exhumar sus restos se había encontrado en ese estado, sin embargo, no fue así.

El obispo Domenico Sorrentino de la Diócesis de Asís explicó que el cuerpo de Carlo Acutis estaba en el normal estado de transformación propio de la condición post mortem, pero que había algunas partes del cadáver que aún conservaban su conexión anatómica, por lo que fue tratado con técnicas de conservación para poder exponerlo y que fuera venerado.

Además, se llevó a cabo una reconstrucción de su rostro con una máscara de silicona y fue vestido con unos jeans, tenis Nike y una sudadera deportiva. La tumba del beato Carlo Acutis, la cual se encuentra en el Santuario de la Expoliación de Asís.

