Las reservas perforan una nueva barrera y se complica el ingreso de dólares

La caída del precio de la soja y el petróleo y el aumento del riesgo país ponen en riesgo el ingreso de dólares al Central. Cómo afectan la baja del oro y la devaluación del yuan.

La crisis financiera internacional empieza a encender las alarmas del Banco Central. Las reservas brutas volvieron a caer este lunes y perforaron la barrera de los u$s 25.000 millones.

La entidad volvió a sufrir la demanda de dólares en la plaza cambiaria y tuvo que vender divisas por u$s 35 millones, por lo que las reservas bajaron u$s 328 millones, de u$s 25.119 millones a u$s 24.791 millones.

La caída del precio de commodities que Argentina exporta, como la soja y el petróleo, afectan el ingreso de dólares por la vía comercial, pero el aumento del riesgo país plantea otro desafío adicional: alejan la posibilidad de que el país salga a los mercados internacionales a refinanciar su deuda.

«Hay mayor presión sobre las reservas en el corto plazo porque la crisis, por un lado, reduce muy fuertemente la oferta de divisas, ya sean comerciales, por la baja de los precios de las materias primas, o también porque te aumenta el riesgo país y te quita el acceso a los mercados», explicó Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go.

Desde el jueves pasado, la primera rueda post anuncios de aranceles recíprocos de Donald Trump, el precio internacional de la soja y del petróleo cayeron 2,7% y 14%, respectivamente.

De confirmarse esa tendencia bajista, en 2025 ingresarían menos dólares al país. «Argentina, como «tradicional» exportador de commodities agrícolas y «nuevo» exportador de hidrocarburos sufrirá este shock externo. Es extremadamente importante ver qué sucede con el precio de la soja, ya que es el principal complejo exportador (24,6% de las exportaciones en 2024), y del petróleo crudo por los potenciales dólares que podría traccionar Vaca Muerta», aseguró PPI en un informe distribuido a sus clientes.

Pero ese no es el único impacto sobre las reservas. China devaluó el yuan en las últimas horas y, si bien fue un movimiento leve, si la guerra comercial con Estados Unidos se profundiza podría volver a manipular su moneda, lo que tendría un impacto no sólo en el comercio internacional, abaratando los productos chinos, sino también en el balance del BCRA, donde el swap representa alrededor de u$s 18.000 millones de las reservas.

Según Robin Brooks, la devaluación del yuan es una señal que envía Beijing a Washington. «China ha comenzado a devaluar su moneda. El dólar ha estado cayendo, así que, en todo caso, el yuan debería estar subiendo frente al dólar para mantenerse estable en términos de ponderación comercial. Pero está cayendo y eso es una señal», aseguró el investigador del Instituto Brookings.

«El panorama de la crisis global es muy complejo para la Argentina y para las reservas, que son un activo esencial de esta economía bimonetaria», considera Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica. «La devaluación del yuan abarata las importaciones chinas a la Argentina y licúa la posición del activo de las reservas», agrega.

Según el cálculo de Eco Go, el Central tendría reservas netas negativas por u$s 11.722 millones y tenencias líquidas por apenas u$s 836 millones.

Menescaldi advierte que, si bien ahora comienza la cosecha gruesa, el BCRA enfrenta dificultades para hacers de los dólares para pagar los vencimientos de deuda en 2025 y enero de 2026. «Urge cada vez más conseguir la plata del Fondo para poder tener en el bolsillo los vencimientos con bonistas de julio y los de enero del año que viene. Probablemente todo esto sea bajo el costo de eliminar el blend y va a ser muy difícil sostener el crawling del 1% o la banda cambiaria con un crawling del 1%. Probablemente tenga que hacer algún ajuste inicial del tipo de cambio», aseveró.