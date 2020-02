Las transacciones electrónicas de bienes y servicios solo podrán ser utilizados por titulares y con DNI

Compartir

En la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la que participaron Jorge Yah Yah, subgerente Comercial y María Beatriz Paz Saravia, jefa de Atención y Protección al Usuario Financiero del Banco Formosa SA; Patricio Evans en representación de FEHGRA, Antonio F. Hryniewicz por CAPyMEF, Celeste Cardozo por CAMEFOR, Enrique Zanín y Abraham Fridman en nombre de la Federación Económica de Formosa y Gisela Gómez Maidana por la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario.

Los mismos fueron recibidos por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca y sus colaboradores, quienes recibieron de parte de los funcionarios de la entidad financiera explicaciones sobre el funcionamiento de la aplicación digital «Onda Siempre Podés Comprar» y de otras billeteras virtuales que se utilizan en nuestro medio, se explayaron en reafirmar sobre los aspectos relacionados con los denominados fraudes manuales y vulneraciones a los sistemas de seguridad de la aplicación y que, respecto de los usuarios de -ONDA-, siempre se ha tratado de situaciones en las que se aprovechaban de la cercanía, familiaridad y conocimiento personal de los damnificados para hacerse de sus datos personales y así perpetrar las defraudaciones o irregularidades.

Igualmente, se abordaron cuestiones relacionadas a la responsabilidad de los comercios al momento de exigir acreditación de la identidad del comprador y los recaudos que deben tomar los titulares de las billeteras electrónicas y de otros medios de pago, como ser, tarjetas de débito y crédito.

Gialluca aclaró que «estos son medios de pago intransferibles que deben ser utilizados únicamente por sus titulares y mediante exhibición del DNI».

Los representantes de las diferentes Cámaras y Federaciones manifestaron no haber recibido reclamos de sus integrantes hasta la fecha. Al respecto, el Presidente de CAPyMEF Fabián Hryniewicz, reveló la existencia de una billetera virtual creada desde el organismo que representa, denominada «CAME PAGOS».

Asimismo, Patricio Evans sostuvo que «el modo express hace a la eficiencia del comercio».

Por su parte, el presidente de la Federación Económica, Enrique Zanín manifestó que «el meollo de los posibles inconvenientes con el sistema de la billetera virtual radica en la conducta entre el comerciante y el usuario al momento de las transacciones».

Todos los presentes fueron contestes en afirmar «la importancia y utilidad que revisten para el comercio los medios electrónicos por la agilidad, transparencia y seguridad que imprimen a los intercambios comerciales, además de evitar delitos como la evasión fiscal, el lavado de dinero y, en el sentido práctico, las filas de espera en los bancos y cajeros automáticos».

Ello, considerando también el hecho de que, «en el mundo entero se está sustituyendo al dinero físico por estas nuevas herramientas cancelatorias, por lo cual replantear su implementación en nuestro mercado sería un claro retroceso».

«Si bien, debido a la modernidad del mencionado sistema virtual no se cuenta aún con una legislación específica establecida sobre la materia, es oportuno tener en cuenta que para evitar cualquier tipo de percances se requiere la responsabilidad de los usuarios, proveedores y también, por supuesto, de la seriedad y compromiso de las entidades bancarias».

Por último, se destacó que «»ONDA Siempre Podés Comprar» al tener el respaldo del Banco Formosa cuentan los usuarios con un canal local para plantear sus dudas, consultas y reclamos, situación que no se da con otras billeteras que coexisten en nuestro mercado local».