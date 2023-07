Las tres jóvenes promesas del fútbol argentino que tiene en carpeta Inter Miami para acompañar a Messi

El club de la MLS pretende armar un equipo que pueda pelear por ingresar a los Playoffs esta temporadaInter Miami vive una verdadera revolución.

Después de la confirmación de que Lionel Messi será su nuevo fichaje, y a la espera de la presentación que se dará este fin de semana, el equipo estadounidense ha contratado a Sergio Busquets como refuerzo y a Gerardo Tata Martino como entrenador. Pero, esto no termina ahí.El conjunto que marcha último en su zona de la MLS sabe que necesita rearmarse si quiere hacer historia en la liga y para eso desde la dirigencia buscan sumar nuevos jugadores que se adapten rápido a un equipo que necesita salir de los puestos bajos y acercarse a los de Playoffs. Con el mercado abierto y la opción de fichar jugadores, el objetivo es apuntar al ataque.

Según supo Infobae, desde Inter Miami han apuntado en su carpeta a tres jugadores que hoy se destacan en la Argentina y al menos por dos ya han habido contactos. Todos tienen características similares ya que son futbolistas ofensivos, veloces y desequilibrantes. Ramón Sosa, de Talleres, Facundo Farías, de Colón, y Brian Aguirre, de Newell’s, son los favoritos de Martino para sumar al plantel de la Florida en las próximas semanas. El conjunto de la MLS no quiere perder tiempo y desea contar con ellos cuanto antes, teniendo en cuenta que Messi comenzará los entrenamientos la próxima semana al igual que Sergio Busquets.Sosa es una de las figuras de Talleres, escolta de River Plate en la Liga Profesional, y cumple con las características que busca el equipo fundado por David Beckham. Sin embargo, el paraguayo tiene 23 años (cumplirá 24 en agosto), lo que significa que no puede llenar el cupo de “Jugador Joven Designado” que la franquicia pretende para poder contratarlo sin riesgo de excederse del Tope Salarial establecido por la MLS. Motivo por el cual, su fichaje se complica.Otra opción que surge es la de Aguirre, de 20 años, una de las grandes revelaciones de la selección argentina en el Mundial Sub 20 disputado este año.

Pero, desde Newell’s no parecen tener intención de venderlo ahora, sino que prefieren esperar hasta fin de año ya que la dirigencia quiere mantenerlo para que Gabriel Heinze cuente con él en la fase final de la Copa Sudamericana.El otro nombre apuntado es el de Facundo Farías. En algún momento, el punta de 20 años sonó fuerte en Boca Juniors y en River Plate, pero finalmente se quedó en Colón y ahora podría emigrar a la MLS para unirse al Inter Miami.

Lo cierto es que las conversaciones ya han avanzado por estos últimos dos y el equipo norteamericano no tiene demasiado tiempo para esperar, motivo por el cual se espera que en los próximos días se cierren las negociaciones. Cabe destacar que Inter Miami no planea fichar a los tres, sino que apostaría solamente por uno de ellos, al menos en este mercado de pases.

Todo parece indicar que los clubes tendrán que decidir si eligen vender para “hacer caja” o retienen a sus jugadores para la segunda mitad de la temporada. Todo esto, con la presión que significa para los propios futbolistas la chance de jugar con el mejor jugador del mundo.

Inter Miami marcha último en su gripo de la MLS, tiene apenas 18 puntos en 21 partidos y necesita al menos ser noveno para ingresar al repechaje de los Playoffs. Quedan por delante 13 partidos y debe descontar una diferencia de ocho puntos para alcanzar ese puesto. La próxima presentación será este fin de semana ante St. Louis City, líder de la Zona B.