«Las últimas tres carreras han sido muy difíciles», sostuvo Franco Colapinto

El piloto argentino participó de la conferencia de prensa previa al inicio de la actividad junto a Max Verstappen y Nico Hülkenberg.

Los próximos días serán especiales para Franco Colapinto. Es que después de aquel 27 de agosto, cuando Williams confirmó la salida de Logan Sargeant y que el piloto argentino era el elegido para reemplazarlo por las últimas nueve carreras, el desembarco del joven de 21 años en la Fórmula 1 se transformó en un furor pocas veces visto en los últimos tiempos.

Antes del Gran Premio Abu Dhabi, fecha 24 del calendario y que será la coronación de la temporada, Colapinto participó de la conferencia que propone la Fórmula 1 el día previo al comienzo de la actividad en pista. Acompañado por el vigente campeón Max Verstappen y Nico Hülkenberg, el argentino hizo un balance de su actuación en la F1 y se refirió a lo que será su futuro en la Máxima.

“En la Fórmula 1 tu valor sólo depende de la última carrera, así es como son las cosas. Sin embargo, estoy contento con la oportunidad que me dio Williams. Mirando hacia atrás, tal vez se podrían haber evitado algunos errores, pero es un sueño hecho realidad”, analizó Franco tras ser consultado por un balance de sus ocho carreras y de cara al último GP.

Según la prensa internacional, a pesar de negociaciones que existieron entre el director de Williams James Vowles y su par de Red Bull Christian Horner, tras los impactos en los GP mencionados, la escudería de la bebida energizante habría puesto una pausa en su idea de contratar al piloto argentino. Al ser consultado sobre qué sucederá en 2025, Colapinto dejó una sugestiva frase sobre su futuro. “Quién sabe”, dijo con una sonrisa cuando se le preguntó por el próximo año.

“Trato de estar alejado y disfrutar mi última carrera con el equipo. Luego veremos, tras la carrera, qué pasará el próximo año. Todavía me queda una carrera con Williams”, agregó tras las preguntas de varios periodistas durante la conferencia de prensa en el paddock de Abu Dhabi.

Acto seguido, Colapinto remarcó las dificultades que afrontó en las últimas carreras. “Las últimas 3 carreras han sido muy difíciles, pero espero remontar aquí”, dijo el argentino y también comentó en la misma dirección sobre lo sucedido en Qatar el fin de semana que pasó y en el que tuvo que abandonar a pocos metros de la largada luego de ser chocado por Esteban Ocon.

“El último fin de semana fue difícil para el equipo. Es normal, parte del deporte, pero llegamos acá con buenas expectativas”, aventuró sobre las expectativas que tiene él y Williams para la competencia en el circuito de Abu Dhabi.

Hay que recordar que, tras sus primeros cinco Grandes Premios, que incluyó la sumatoria de puntos para Colapinto en Azerbaiyán -terminó en el 8° lugar y logró 4 puntos- y Austin -llegó en el puesto 10 y alcanzó una unidad-, Franco tuvo complicaciones en Brasil. En el circuito de Interlagos sufrió dos accidentes, en la clasificación y la carrera principal, y tras esos impactos, colisionó en la Q2 de Las Vegas. En Qatar, su auto no funcionó y padeció con lo sucedido entre Ocon y Hülkenberg en la primera curva de la prueba.

A la espera de la resolución del futuro de Colapinto, habrá que ver cómo se desarrollarán los cambios en Red Bull. Frente a los rumores de una posible salida del equipo de Checo Pérez, al parece su reemplazante saldría de uno de los dos pilotos del equipo satélite de la estructura (Racing Bulls), ya sea el japonés Yuki Tsunoda o Liam Lawson, el joven oriundo de Nueva Zelanda.

Frente a este panorama, la posibilidad latente para el argentino es continuar con Williams, que ya tiene lista una planificación para el 2025 en caso de que Franco no encuentre una butaca libre en la grilla. Al respecto, Vowles dio un panorama de la situación: “En primer lugar, tendríamos el mejor piloto de reserva. En segundo lugar, recibiría de nuestra parte el mejor entrenamiento posible con pruebas de TPC y ensayos en el simulador. Ya he practicado esto antes con Ocon. Un año de descanso tampoco le hizo daño”, recordó el ingeniero inglés en referencia al futuro piloto de Haas cuando fue reserva en su época como integrante del equipo Mercedes.