Las ventas crecieron 1,4% y los productos más demandados fueron indumentaria y celulares

Las ventas con motivo de la celebración del Día del Padre subieron 1,4% respecto a 2021, y los rubros de indumentaria y celulares se destacaron por resultar los más requeridos, de acuerdo al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

«Se vendieron productos más pequeños que el año pasado y en muchas familias el regalo fue el viaje por el fin de semana largo», señaló CAME, que calculó un ticket promedio de gastos de $6.880.

En cuanto a las promociones lanzadas por los comercios, desde CAME precisaron que las mismas «ayudaron a sostener las ventas» vinculadas a esta celebración.

Indicaron que «si bien la tasa de crecimiento fue discreta, el 66% de los negocios relevados consideró que sus ventas fueron iguales o mejores a lo esperado».

Además, el 61,3% de los comercios orientados a esta fecha realizó algún descuento, regalo u ofreció facilidades de pagos, buscando evitar que las subas de precios desalienten la demanda.

En términos generales, las ventas «comenzaron a moverse el jueves, se desaceleraron el viernes con el feriado y recobraron fuerza desde la mañana del sábado, con muchas compras sobre la hora de cierre», precisaron desde CAME.

Además, el ticket promedio de venta del año se ubicó en $6.880, siendo el monto más bajo en Librerías ($2.926) y el más elevado en Electrodomésticos, artículos del hogar y equipos de audio y video ($12.834).

En tanto, «el fuerte movimiento turístico le restó ventas al comercio minorista, porque en muchas familias el regalo fue el viaje, que a la vez, permitió dinamizar sectores como el gastronómico, hotelería y servicios vinculados a recreación y cultura», de acuerdo al reporte.

Por rubros, en la comparación anual, el rubro que mayor crecimiento registró fue Indumentaria (+7%), seguido por Equipos periféricos, accesorios y celulares (+6%), Cosméticos y Perfumerías (+4%) y Electrodomésticos, artículos del hogar y equipos de audio y video (+1%), mientras que las ventas en librerías (-7%) y en Calzado y marroquinería (-6%) bajaron este año.

En el caso del rubro de Indumentaria, que creció 7,4% en la comparación anual, con un ticket promedio de $6.228, lo distintivo del año se trató de que » a diferencia de otros años no abundaron las promociones en este rubro, y sólo el 53,1% de las tiendas aplicó alguna. Pero el 71,9% de los empresarios relevados señaló que le fue igual o mejor de lo esperado, y el frío volcó a las familias a optar por regalos como buzos, camperas, camisas, remeras de manga largas, gorros, guantes y bufandas», explicaron.

Además, la mayor parte de las ventas se realizaron con tarjetas, y los clientes aprovecharon las cuotas cuando las hubo disponibles.

En el caso de celulares, accesorios y equipos periféricos, por otro lado, se observó un ascenso del 6% anual con un ticket promedio de $5.511.

Al respecto, del relevamiento de CAME surge que «sólo el 55,6% de los comercios señaló que sus ventas en este rubro fueron iguales o mejores que en 2021, con una alta proporción de respuestas negativas (44,4%), debido a que las ventas se movieron muy sujetas a las promociones que aplicaron dos tercios de los negocios del sector, destacándose principalmente los descuentos por pago en efectivo y las promociones y cuotas con algunas tarjetas, y en las ciudades más chicas hubo locales que optaron por sorteos para atraer al público».

Entre los rubros que registraron bajas respecto de 2021, se encontraron Librerías y Calzado y marroquinería.

En el primer caso, librerías, se observó un declive de 6,8% anual (a precios constantes) y el ticket promedio fue el más bajo de los rubros medidos ($2.926), aunque «más allá del resultado, el 76,2% de los comercios relevados indicó que sus ventas cumplieron con las expectativas previas o las superaron, porque si bien en los días previos a esta celebración se vendió menos que el año pasado, ayudó a reactivar al sector».

Asimismo, «algunos empresarios explicaron que el comercio electrónico estuvo muy activo a lo largo del mes, posiblemente sostenido en compras anticipadas para la fecha», indicaron.

Por su parte, Calzado y marroquinería tuvo una baja de 5,5% anual (a precios constantes) y el ticket promedio fue de $7.043.

El indicador utilizado por CAME mide la evolución de la facturación de los comercios pyme que desarrollan su actividad dentro del país y resultan más representativos para medir esta fecha especial, con una muestra total nacional de 200 casos aproximadamente, procedentes de 22 provincias y CABA.

