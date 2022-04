Las ventas en indumentaria de invierno cayeron un 60% por la inflación

Compartir

Anticipando la temporada de invierno este año, comerciantes de indumentaria de la ciudad advierten de una caída estrepitosa en las ventas por los incrementos en los precios.

El recambio de temporada en los comercios de indumentaria de la ciudad expone cómo la inflación también hace mella en este rubro con incrementos en los precios del 100% a comparación de la temporada anterior. Estos aumentos disminuyen las ventas que ya cayeron entre un 40% y un 60%, «hay clientes que no me compran más», lamentó un comerciante del rubro, al Grupo de Medios TVO.

“Estamos comprando cosas de invierno pero todas las semanas aumentan los productos, es una locura. No lo podemos trasladar a la gente porque no le alcanza, entonces se ve reflejado en las ventas que cayeron entre un 40% y un 60%, una campera subió más del 100% con respecto al año pasado», manifestó el comerciante.

Los aumentos no son uniformes y si bien dependen tanto de la calidad como del tipo de indumentaria, los altos costos repercuten directamente en la venta. “Hay clientes que no me compran más. Hay gente que viene, pregunta y después no vuelve. Si vendo es porque tengo todo y no consiguen en otro lado pero esto es a nivel nacional, se traslada todo al minorista; yo hablo mucho con fabricantes y no hay talleres porque los manejaban los bolivianos y peruanos y se volvieron todos a sus países, no hay mano de obra y se encarece más la mercadería” afirmó el hombre.

“Nosotros seguimos trayendo nuestra mercadería que son ‘top’ digamos, tengo esos clientes, pero también estoy trayendo cosas lindas y baratas, lo más barato y lindo que se pueda para adaptarse también a las necesidades de la gente” agregó.

Esta realidad comercial del rubro genera incertidumbre entre los comerciantes considerándolo un «momento difícil» a tal punto que las compras de este mes se dieron solo con tarjetas de crédito por la posibilidad de compra en cuotas. «Tal es así, que yo siempre junto para el alquiler en efectivo y este mes no pude juntar, primera vez que me pasa después de 20 años trabajando», precisó.

De esta manera, la inflación también golpea fuertemente en este sector comercial y de consumo generalizado que por los altos costos, hoy tiene de gran aliada a las tarjetas de crédito, disminuyendo la circulación de efectivo de manera local. «La gente compra todo por tarjeta ahora, también nosotros tenemos que absorber los gastos” concluyó el comerciante.

