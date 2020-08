Las ventas minoristas cayeron 27,7% en julio

Compartir

Según un informe de la CAME, las ventas cayeron un 27,7% anual, tanto modalidad online como en locales físicos. Teniendo en cuenta la cuarentena aún vigente en la región AMBA, la caída se registró hasta el 36,3% mientras que en el resto del país, donde ya no hay Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio, la baja fue hasta los 13,7%. A su vez, sin incluir las actividades esenciales, el declive es de 33,8%

“Todos los rubros medidos finalizaron en baja afectados por la disminución en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles, y las menores posibilidades de empleo en un contexto donde muchos negocios están cerrando sus puertas al no poder sostener sus gastos fijos. En los primeros siete meses del año, el comercio minorista pyme acumula así una caída anual de 31,6% frente a iguales meses del año pasado” informó CAME.

Estos datos surgen de una medición de la entidad privada en base a 1100 comercios de todo el país relevados entre el 30 de junio y el sábado 1 de agosto por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, GBA y CABA.

La mayor retracción en las ventas se sintió en el AMBA, donde declinaron 38%. “Se notó una tasa de descenso menor al mes pasado. También se vio un aumento de consumo con billetera virtual, para evitar el uso de dinero físico, con código QR y las ventas de comercio electrónico” indicó el informe.

En el resto del país en cambio, las ventas minoristas bajaron 13,7%. El ramo con menor retroceso interanual en el mes fue nuevamente Farmacias (-9,4%). “Los locales consultados se mantienen con una actividad de normalización”, detalló el informe. En AMBA la caída fue del 14,8%.

El segundo sector con menor descenso fue Alimentos y Bebidas(-14,6%), “aunque la disminución es muy importante por lo que significa ese rubro” describió CAME en su informe. En AMBA las operaciones decrecieron 19,3% anual. Según explica la entidad “hay un fuerte traslado de ventas hacia los hipermercados, que afectó a la pyme”. En el interior del país, la declinación “fue más suave” señaló CAME.

“Un ramo que sigue muy afectado por su relevancia en el empleo y la contención social, es Indumentaria. Las ventas anuales se redujeron 41,3% para el promedio país. En el AMBA la baja se extiende al 49% porque los locales se mantuvieron mayormente cerrados y lo que movió la actividad fue más que nada la venta virtual. En el interior el achicamiento fue más leve porque las tiendas en general abrieron, pero igualmente la gente compró poco”, explicó sobre este sector el informe del mes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa.

En una situación similar en cuanto a la gravedad del rubro se encuentra Calzado y marroquinería. “Con una reducción general promedio de 44,9% pero que llega al 67% en la zona AMBA se movió con muy pocas ventas y serios problemas de liquidez. En el sector esperan un mejor agosto en la medida que se flexibilice la cuarentena, pero también es un hecho que sin ingresos en los hogares será difícil remontar rápido la coyuntura”, prosiguió el informe.

En tanto en Mueblerías, decoración y textiles para el hogar, las operaciones declinaron 32,1% en el promedio país pero con diferencias bien marcadas: 41% de caída en AMBA y 17,7% en el resto del país. “Hubo muchas liquidaciones y en el caso de muebles, desabastecimiento por las dificultades de traslado. Hubo sí algunas contrataciones de jóvenes para desarrollar el canal online”, cerró el informe de CAME sobre el análisis de las pymes en este difícil contexto económico.