Las ventas por el Día del Padre crecieron 35,8% interanual, con indumentaria y calzado a la cabeza

Las ventas por el Día del Padre aumentaron 35,8% respecto del año pasado y el ticket promedio fue de $ 2.470, con los rubros de indumentaria, calzado y marroquinería a la cabeza de los incrementos, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La fecha generó mucho más movimiento de la mano de la mayor movilidad. Las familias pudieron tener reuniones, hubo más actividad comercial, también se aprovecharon algunas promociones de créditos con tarjetas y promociones provinciales”, dijo a Télam Radio el secretario de Prensa de la entidad, Pedro Cascales.

El directivo señaló que “el clima frío también ayudó a generar más ventas en los principales rubros”, y remarcó que “indumentaria, que aumentó 50,3%; y calzado y marroquinería, que lo hizo en 62,9%; fueron los rubros de mayor crecimiento”.

Por su parte, las ventas por internet previas al día del festejo también presentaron un aumento significativo respecto al 2020, con más de 1,6 millones de productos comercializados en las tiendas nube de manera online hasta el viernes pasado.

En este sentido, el ticket promedio se situó cerca de los $ 5.800 y los consumidores optaron en mayor medida por realizar pagos mediante tarjeta de crédito, con elección de 3, 6 y 12 cuotas sin interés, de acuerdo con un estudio de Tiendanube basado en más de 40 mil comercios.

Tanto Cascales como el relevamiento de Tiendanube resaltaron que las promociones y facilidades de pago otorgadas por los bancos dieron un impulso importante a las compras de regalos.

Distintas entidades financieras otorgaron descuentos de hasta el 45% y posibilidades para adquisiciones en 3, 6, 12 y hasta 24 cuotas sin interés, en rubros como electro, computación, fitness, cuidado personal, indumentaria, calzado, farmacias y perfumerías, y en grandes cadenas de artículos varios.

A pesar del buen desempeño de este año, el vocero de CAME observó que “si se lo mide contra 2019 hay una caída del 21,5%”, y subrayó que ese año “había sido malo por la crisis y además por el apagón eléctrico generalizado –en todo el país y zona limítrofes- que impidió el domingo la operación de posnet y otras operaciones comerciales”.

De todos modos, Cascales destacó que el ticket promedio en 2021 “se ubicó en $ 2.470, lo cual está 76,6% por encima del ticket promedio de dos años atrás”, y valoró que “de alguna manera es un resultado positivo frente a la situación de ventas alicaídas que venía experimentando todo el sector comercial”.

En la comparación anual, los diez rubros relevados por CAME tuvieron subas importantes: calzado y marroquinería creció 62,9%; indumentaria, 50,3%; perfumería, 41,9%; celulares, electrónicos y audios, 39,6%; artículos para el hogar y uso personal, 34,9%; librerías, 28,8%; vinos y licores, 26,1%; herramientas y artículos de ferretería, 22,6%; artículos deportivos, 21,1%; y desayunos personalizados, 1,9%.

El 70% de los comercios consultados declaró que, en mayor o menor medida, la fecha ayudó a reactivar el consumo, y el 62% de los empresarios señaló que las ventas estuvieron dentro de los niveles esperados o los superaron.

“Un factor que incidió en el fuerte incremento del ticket promedio fueron los precios de la indumentaria y ropa deportiva, que es lo que más se regala y la cual subió 71% en un año”, indicó CAME.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la entidad gremial empresaria entre el sábado por la tarde y el domingo último entre 300 negocios del país y las cámaras de comercio regionales asociadas.

Los números provistos por CAME se emparentan con las anticipos realizados por la consultora Focus Market, que arrojaron que los rubros con mayor proyección en la participación de la demanda de regalos serían: 18% indumentaria; 12% vinos y licores; 11% telefonía celular; 10% informática, TV y video; 9% calzados; y 7% artículos para el hogar.

En cuanto a las ventas online, Tiendanube indicó que los productos más vendidos en la previa fueron artículos relacionados a gaming, indumentaria deportiva y boxes de desayuno o picadas.

