“Las y los que nos critican en público, son nuestros opositores políticos”

Dicen ser y pertenecer a nuestro gobierno, adherir al liderazgo de su conductor el Doctor Gildo Insfrán; pero señalan que ello, no les impide criticar situaciones en las que no están de acuerdo. Sin embargo, dudar de nuestras políticas, de la veracidad de nuestros comunicados, de la honestidad y honorabilidad de nuestros funcionarios y funcionarias, en estos tiempos, haciendo el juego a la oposición política de nuestra provincia y de la nación a sabiendas de que esas expresiones y/ o decisiones pretenden debilitar, desgastar nuestro proyecto político y su liderazgo, todas esas actitudes los coloca en la oposición del proyecto nacional y popular.

Según el diccionario: oposición es el conjunto de organizaciones, grupos, fracciones o partidos políticos y personas en lo individual, que disienten y que critican o impugnan los actos de la fuerza política dominante, generalmente constituida en gobierno, que se oponen a su postura política y a las organizaciones de cualquier tipo y personas que la apoyan.

Teniendo en cuenta dicha definición; las y los que toman el micrófono para criticar públicamente a nuestro gobierno y nuestros funcionarios y funcionarias, son opositores, no alcanza con decir yo soy peronista, radical o de la expresión política a la que pertenecen.

Son tus opiniones las que te ubican en el lugar ideológico correspondiente. Por más que te llames Michelle Bachelet, king Clave o te auto definas periodista independiente, tu manifestación pública o privada en términos políticos te ubica como integrante de una ideología que podrá ser de derecha o de izquierda, lo cual no representa ningún delito o pecado, estamos en democracia y es tu derecho militar tu ideología política partidaria.

Entones de manera más sencilla, opinar en contra de quienes garantizan la redistribución de la riqueza con las obras concretas en educación, salud, viviendas, seguridad, energía, recuperación del salario, etcétera y a favor de quienes organizaron golpes de estado para llegar al gobierno y así proscribir por casi dos décadas a una expresión política como lo es el peronismo, para apoderarse ilícitamente de las riquezas de nuestra tierra con privatizaciones oscuras, también a favor de quienes nos endeudaron por cien años y fugaron más de ochenta y seis mil millones de dólares en meses solicitados a nombre del pueblo argentino al FMI con el fin de ganar las elecciones, todo eso te posiciona en un lugar político ideológico como lo es la derecha política que detesta nuestra país y así también nuestra democracia, responsable de nuestros y nuestras treinta mil secuestrados, violados torturados/as y desaparecidos.

Nosotros y nosotras estamos al lado del pueblo, no creemos en la idea egoísta de la dirigencia macrista-cambiemos de: “que muera quien tenga que morir” para seguir sosteniendo sus privilegios.

Vamos a seguir defendiendo la vida, aunque implique perder las elecciones. Así lo expreso nuestro líder el Doctor Gildo Insfrán; quien luego solicito a las y los militantes por la salud y la vida a dejar todo lo que tienen a la hora de trabajar para salvar a la mayoría, mientras que la oposición vive de operaciones mediáticas-judiciales llevando a la muerte a nuestro pueblo.

J.R Lezcano Nuevo Encuentro

