Las Yaguaretés están listas para la primera Concentración Nacional de 2024

Las Yaguaretés finalizan el 2023 como campeonas sudamericanas y con la clasificación al Sevens Challenger Series y al Repechaje Olímpico a disputarse en junio en 2024. Por tal motivo, el seleccionado nacional femenino no tiene descanso y participarán en la primera concentración del año del miércoles 3 al viernes 5 de enero en las instalaciones de Casa Pumas.

Serán 15 las jugadoras que tendrá a disposición el head coach Nahuel García para ultimar detalles antes del viaje a la primera etapa del certamen que otorga la clasificación para el Circuito Mundial 2025.

El Sevens Challenger Series comenzará con el Seven de Dubai, del 12 al 14 de enero de 2024, y luego se disputará el torneo en el Estadio Charrúa de Montevideo, del 8 al 10 de marzo. La última prueba de esta secuencia de torneos será en Cracovia, Polonia, entre el 18 y el 19 de mayo, en el Estadio Municipal Henryk Reyman. Participarán doce naciones de todo el mundo, que se clasificaron a través de sus etapas regionales; las selecciones clasificadas para esta competencia son: Polonia, Bélgica, Chequia, Argentina, Paraguay, Kenia, Uganda, México, China, Hong Kong, Tailandia y Papúa Nueva Guinea. El sorteo de los grupos se realizará en Dubai, durante la rueda inaugural del Sevens Series 2024, el mes próximo.

Los torneos replican el formato de competencia de los Juegos Olímpicos, con los doce equipos divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno; los dos primeros de cada zona, así como los dos mejores terceros clasificados, accederán a la etapa decisiva, con cuartos de final y semifinales, pasos previos a la final por la medalla dorada.

Los cuatro mejores equipos femeninos del Sevens Challenger Series 2024, según los puntos acumulados en los tres torneos disputados (Dubai, Uruguay y Polonia), accederán a la Gran Final de Madrid del SVNS para luchar por un lugar en el cuadro principal del circuito mundial de 2025. En dicha Gran Final del SVNS, a disputarse entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2024, se cruzarán con las selecciones que hayan terminado el circuito 2023 entre 9º al 12º puesto. Las cuatro naciones mejor ubicadas en esta Gran Final se asegurarán su lugar en el circuito mundial 2025, mientras que los otros cuatro equipos volverán a competir en sus torneos regionales para ganarse el derecho a participar en el Sevens Challenger 2025.

Las tres instancias del Sevens Challenger Series 2024 que disputarán Las Yaguaretés serán las siguientes:

12 al 14 de enero de 2024 Seven de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos

8 al 10 de marzo de 2024 Seven de Uruguay, en Montevideo

18 y 19 de mayo de 2024 Seven de Polonia, en Cracovia