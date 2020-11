Latorre habló de las fotos de su hija en una fiesta clandestina

Compartir

Lola Latorre fue protagonista de un escándalo la semana pasada. Todo comenzó cuando trascendió que ella había estado en una fiesta clandestina que se realizó en Mercedes. La joven aclaró que no participó del encuentro, organizado de manera ilegal en época de pandemia. Aunque más tarde aparecieron unas supuestas fotos de ella en la fiesta en las redes sociales.

“Me llamó otra amiga para pedirme que la fuera a buscar (a la fiesta). No sé qué pasó por mi cabeza, de inconsciente, me subí al auto y fui a buscarla. Nunca pensé que se iba a armar este quilombo”, explicó la hija de Yanina y Diego Latorre. “Estuve en el lugar, sí, me apersoné en la casa, pero no fui como invitada y en ningún momento me bajé del auto”, agregó.

Los directivos de LaFlia determinaron que Lola no asista al certamen por un plazo de dos semanas. Lejos de implicar una sanción, lo decidieron como medida preventiva. Pablito Ruiz fue elegido para reemplazarla durante su ausencia. La suspensión de la joven no cayó bien a algunos de los participantes del reality, como Charlotte Caniggia, quien pidió que sea expulsada por su comportamiento.

“Lola tendría que ser echada, no suspendida, porque fue a una fiesta clandestina y hay fotos. La foto es real, ustedes la tapan por su mamá (Yanina). Nadie cree que fue a buscar a una amiga. Si te fijás en los comentarios, en todos lados dicen que es una mentirosa y que Burlando (su abogado) la está tapando. Las leyes tienen que ser igual para todo el mundo… Yo no voy a fiestas, ni me junto con gente. Trato de respetar a mis compañeros, no voy a ir a fiestas clandestinas. Me parece que es justo que la echen. Hay pruebas, audios, ¿qué más pueden tapar?“, dijo en el programa Los Ángeles de la Mañana.

Tras estas declaraciones, Yanina volvió a defender a su heredera en el ciclo de El Trece: “Yo ya expliqué, mi hija ya explicó. Lo demás se hace en la Justicia, Lola tiene un abogado. No hay audio, Charlotte. La foto no es Lola, no estoy mintiendo. Es alguien que agarró de Tik tok una foto de una fiesta de Halloween, una chica disfrazada de pelo largo que no es Lola. Si quieren vayan a un perito, pero no es Lola; si no, lo diría”.

Con tono irónico, la panelista aseguró: “Charlotte de mi vida: ponete a ensayar canto, no ensayás, no sabés la letra, te enojás con el jurado. En vez de mirar tanto a Lola Latorre que tiene 19, y vos a la edad de ella hiciste las mismas cagadas o peores. Ponete a mirar tu carrera o lo que querés hacer y seguí los consejos de tu mamá: que un culo y unas tetas tiran más que una carreta. La verdad, me das lástima”.

Por último, Yanina dio detalles de la charla que tuvo con su hija ese fin de semana: “Yo me levanté y le dije: ‘Anoche saliste porque estaba el auto estacionado en otro lugar’. Ella me contesta: ‘Sí, fuimos a buscar a una amiga que me llamó desesperada porque llegó la policía’. No pasó nada, ella me lo minimizó… El domingo veo la noticia y pensé que era un fake por eso no me calenté, porque era un medio de Mercedes. Después la desperté y me contó la situación. Yo casi la mato, la reté, le dije de todo. Ella fue a buscar a una amiga porque creyó que era Juana de Arco que la iba a rescatar”.

