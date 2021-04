Laura Alonso llamó a no acatar las nuevas restricciones y tildó de “anormal” a Alberto Fernández

Compartir

Linkedin Print

La extitular de la Oficina Anticorrupción durante el macrismo, Laura Alonso, lanzó un irracional e irresponsable tuit donde llamó a no cumplir con las nuevas restricciones que buscan frenar el aumento de casos de coronavirus en el país.

“Pensé que iba a haber una renuncia pero hay un DNU que espero nadie acate porque es irracional y absurdo”, escribió la exfuncionaria de Juntos por el Cambio.

En el mismo tuit, Alonso insultó al presidente Alberto Fernández y pidió no respetar las medidas: “Abran los bares, los restaurants y las escuelas. Si nos gobierna un anormal, los ciudadanos ordenaremos este desastre siguiendo con nuestra vida económica y educativa”.

El posteo recibió numerosas críticas, que Alonso respondió con más agravios y violencia hacia los usuarios de Twitter.

Las nuevas medidas con las restricciones más duras que fueron publicadas en las últimas horas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso el presidente Alberto Fernández, comenzaron a regir desde este viernes y se extenderán hasta el 30 de abril.

El DNU dispone la suspensión de Centros comerciales y shoppings; de las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados; locales comerciales entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

Además se suspende la actividad en los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente -luego de las 19:00 podrán continuar bajo las modalidades delivery y “para llevar” (take away) y entre las 6:00 y las 19:00 sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre-.

También se dispone la ampliación de restricción para circular entre las 20:00 y las 6:00 del día siguiente; la restricción en ámbito educativo al suspenderse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.

Compartir

Linkedin Print