Laura Escurra: “Es contradictorio que los actores estamos sin trabajar, pero la gente está en su casa viendo películas y series “

Compartir

Linkedin Print

La crisis los aqueja desde hace tiempo, incluso antes de que la pandemia hubiera sorprendido al mundo. Pero recién en esta semana se encendieron las alarmas a partir de la difusión de una carta abierta firmada por más de 2600 actores y actrices de toda la Argentina, en la que reclaman la exención del pago del monotributo y autónomos, y compensaciones salariales.

Los actores fueron de los primeros en detener sus actividades, en muchos casos incluso antes de implementarse la cuarentena (el 20 de marzo). Y además, serán los últimos en regresar, aun mientras buscan probar la eficiencia de otras alternativas, como las funciones teatrales por streaming. La desocupación -advierten- ya alcanza el 90%.

“Escribimos la carta para que se tome en cuenta nuestra realidad, que no es muy diferente a la de cualquier otro gremio, con distintas situaciones laborales”, explicó Laura Azcurra, de Actrices Argentinas. No obstante, aclaró que la publicación excede a su agrupación, ya que se trata de “una situación transversal”. Por eso en la confección y la firma de la misiva pública “también participaron compañeros varones”.

“Desde el inicio de la cuarentena -puntualizó Azcurra- diferentes agrupaciones teatrales del país se fueron uniendo, y también actores que no pertenecen a ninguna agrupación se iban juntando entre cuatro o cinco, (para) de alguna manera siempre estar acompañade”.

En una entrevista con el programa Por si las moscas, en La Once Diez, Azcurra indicó una “contradicción” que observa en este tiempo de confinamiento. “Nosotros estamos sin trabajar, pero la gente está en su casa viendo trabajos que nosotros hemos hecho: películas, telenovelas, series. Eso es nuestro trabajo, eso es (a) lo que nos dedicamos, y en este momento está entreteniendo a la gente que quiere salirse de la realidad para tener un respiro. Esto es contradictorio”.

Laura, quien comenzó actuando en la adolescencia y hoy, con 39 años, es dueña de una extensa y respetada carrera que la llevó por el cine, el teatro y la televisión, reveló un diálogo con un ”amigo médico que está a full, laburando re ahí al frente, primera línea”. “Le digo: ’Negro, vos estás haciendo un laburo esencial, mirá, estás a pleno’. Y me dice: ‘Bueno, yo cuando llego a mi casa necesito ver una serie, y para mí el laburo de ustedes es esencial porque sino mi cabeza me explota, si no tengo un reparo de poder salir de la realidad en la que estoy viviendo todos los días’. Entonces, bueno, así también lo podemos contemplar (nuestro trabajo)”.