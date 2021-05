Laurita Fernández dio detalles de su separación de Nicolás Cabré: “No congeniamos”

Compartir

La conductora habló en Intrusos al salir de una reunión laboral para definir la salida al aire de su nuevo programa.

Lo contó a la salida de los estudios de Kuarzo, después de ultimar detalles de su inminente debut como conductora de El club de las divorciadas. Laurita Fernández cumplió con lo que le había prometido a Santi Vázquez, movilero de Intrusos, al entrar a los estudios: hablaría a la salida. Y así fue. Frenó y contestó en relación a su separación de Nicolás Cabré, después de tres años de noviazgo.

“Es un proceso. Como todo…”, aseguró Laurita sobre las instancias del duelo. Y agregó: “Ya pasó un tiempo, pero estuvimos muchos años. Por lo menos para mí…”. Después apuntó que fue en muy buenos términos. “Eso lo hace fácil. Más llevadero”, dijo la conductora ante el periodista de América, y no cerró la puerta ni habló de un final definitivo. “No tengo ni idea”, expresó sobre lo que podría pasar en un futuro. Pero enfatizó: “Decidimos separarnos. Qué sé yo… Es una decisión difícil cuando no hay algo que lo detona. Tenemos formas muy diferentes de pensar o querer. Él está en otra etapa. Son momentos distintos de la vida. No congeniamos”.

Claro que, consultada por el notero, recordó que ella había hablado públicamente en algún momento de la posibilidad tener hijos con Cabré. “Siempre está bueno soñar y proyectar. Después eso se concreta o no…”, dijo. Y aclaró que no le gusta decir que se “separaron con amor”, porque “por algo te separás”. Pero que siempre después de la tensión inicial tuvo buena relación con sus ex, tanto con el actor Federico Bal como con el productor Federico Hoppe.

En lunes pasado a la noche, Laurita Fernández había sorprendido a todos al confirmar su separación del actor Nicolás Cabré. “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”, escribió en sus stories ante la inquietud de uno de sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram. Algunas pistas venía dando en este sentido, cuando sus fanáticos le preguntaban por su vida personal. “¿Estás enamorada?”, fue una de las inquietudes. “De la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo pero voy a tener”, contestó.

En esa línea, además se refirió a la casa que había comprado en su momento con el actor. “¿Por qué ya no mostrás nada de tu casa?”, le preguntaron. Y señaló: “Estuve grabando y no pude ir. Mañana voy y les muestro”. Pero aclaró que actualmente está instalada en su departamento de soltera de siempre, en Capital Federal. Contó también que el 17 de mayo saldrá al aire el primer programa de El club de las divorciadas, el ciclo que conducirá por las tardes en El Trece. Además, informó que terminó de grabar Granizo, una ficción para Netflix bajo la dirección de Marcos Carnevale y en la que compartirá elenco con Guillermo Francella.

Nico Cabré –que tiene una hija, Rufina, fruto de su relación con la China Suárez– y Laurita Fernández se conocieron en el 2018, cuando coincidieron en Sugar como protagonistas del musical que se presentó en calle Corrientes. En septiembre de ese año ella confirmó la relación: “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente, al principio, lo vi como un compañero de trabajo”, dijo sobre el actor que suele ser muy reservado en relación a su vida privada.

A mediados de 2020 vivieron una crisis y ella regresó a su departamento y luego confirmó la separación. “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”, explicó Laurita en aquel entonces. Claro que también fue ella la encargada de confirmar la reconciliación, en septiembre. ¿Será este el caso?

