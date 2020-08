Laurita Fernández habló de su reencuentro con Nico Cabré: “Está bueno dejarse llevar”

Compartir

Este fin de semana, la conductora del “Cantando 2020” estuvo en el country donde vive el actor. Por este motivo, crecen los rumores de una posible reconciliación

Laurita Fernández y Nico Cabré se separaron durante la cuarentena, pero al parecer todavía hay posibilidades de una reconciliación. ¿El motivo? El actor y la conductora del Cantando 2020 se reencontraron este fin de semana y no pasaron inadvertidos. Ambos fueron vistos caminando en un country de zona norte, donde vive Cabré.

En Intrusos mostraron una imagen en la que se lo ve a él de remera y con una gorra puesta, mientras que ella tiene un buzo rosa. El periodista Guido Záffora aseguró: “Iban juntos, pero se separaron cuando se percataron de que esta persona, la que me mandó el material, los reconoció y se preparaba para sacarles la foto. Incluso, automáticamente doblaron, se fueron y se metieron en la casa de él”.

En la última gala del Cantando 2020, le preguntaron a la conductora sobre este reencuentro con el reconocido actor. En el arranque del programa, Gladys La Bomba Tucumana le consultó: “Laura, ¿estás sola vos?”. Con una sonrisa, Fernández le respondió: “Sí, ¿vos?”.

“Yo te pregunté a vos”, le repreguntó la popular cantante de cumbia que participa en el ciclo de El Trece junto a su hijo, Tyago. “Hablame del chip (sexual) que te pusiste”, le contestó la bailarina para evadir hablar de su vida sentimental . “Mirá cómo te cambia de tema”, opinó Ángel. La Bomba le preguntó una vez más si estaba soltera y una vez más le dijo que sí. “Ella te cambia de tema, pero se le nota”, cerró la artista.

Durante la última emisión del Cantando 2020, Ángel quiso sacarle más información a su compañera sobre este llamativo encuentro con Cabré. ”Después te tengo que preguntar un par de cosas, Laura”, le dijo el periodista. “Te vi caminando el fin de semana…”, señaló en tono irónico sobre la imagen que se filtró de ambos paseando por el country.

“Anduve pateando mucho”, aseguró Fernández.”Sin rumbo, sin rumbo”, agregó De Brito. “Sí, bueno”, contestó la joven bailarina. “¿O con rumbo?”, indagó su colega. “No, sin, jajaja”, se rió Laurita.“Por ahora sin (rumbo)”, manifestó Ángel, respecto al futuro de la relación. Fernández dio una contundente respuesta que sorprendió a todos: “Sí, pero está bueno también dejarse llevar”.

De esta manera, ella dejó abierta la posibilidad de una posible reconciliación. En otra oportunidad, había dejado en claro que sufrió mucho por esta ruptura que ocurrió en plena cuarentena: “Hubo momentos en los que sentí que era el fin del mundo. ¿Viste que en la cuarentena exagerás todo a la décima potencia? Pero esta vez me costó. Otras veces fue más pasajero el dolor y no me llevó tanto superarlo. Y no digo que yo no haya hecho sufrir también…”.

Además, la conductora aseguró que para transitar el dolor, se apoyó en las videollamadas con amigos, en la terapia online y en el estudio de italiano. De esta manera, pudo conectarse con su interior y entender que debía seguir adelante: “Empecé a trabajar espiritualmente y la introspección, que me resultó súper valiosa, porque me dio más confianza en mí misma e hizo que recuperara la autoestima. Fue duro, pero me lo pude bancar”.