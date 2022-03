Compartir

La actual conductora de “Bienvenidos a Bordo” estuvo en Mendoza rodando la película “Papá al rescate” junto al galán chileno

Definitivamente separada de Nicolás Cabré, Laurita Fernández viajó hace unos días a Mendoza para rodar el film Papá al rescate, de Marcos Carnevale, junto a Benjamín Vicuña. Y, como era de esperar, no tardaron surgir las especulaciones sobre la posibilidad de que surgiera un romance entre ella y el ex de Eugenia La China Suárez. Pero la realidad es que la actual conductora de Bienvenidos a Bordo (ElTrece) y el protagonista de El primero de nosotros (Telefé) ya se conocían desde mucho tiempo antes.

Sucede que Cabré y La China son padres de Ruffina. Y, por lo tanto, cuando Laurita estaba en pareja con el actor de Me duele una mujer (Multitetro Comafi) y el chileno seguía con la madre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio, ambos coincidían en los cumpleaños de la pequeña. Aunque, cabe aclararlo, recién durante este encuentro de trabajo tuvieron la posibilidad de interactuar un poco más.

“Con Benjamín nos hemos cruzado en cumpleaños de hijos de ex, pero no habíamos charlado. O sea, nos conocíamos por vernos en diferentes circunstancias, pero no habíamos charlado ni trabajado juntos. Y estuvo buenísimo”, aseguró Fernández en diálogo con Socios del Espectáculo (ElTrece). Y se encargó de despejar cualquier duda con respecto a la relación que los une que, según explicó, es solo laboral.

“Antes de empezar la película nos reunimos con Marcos Carnevale y con él para habar del proyecto y para conocernos. ¡Y la mejor! Fue una experiencia divina. Él es un gran actor y lo admiro mucho”, aseguró Laurita echando por tierra todo tipo de rumores. Por estos días, Vicuña sigue disfrutando a pleno de su noviazgo con Eli Sulichín, con quien viajó por segunda vez a Chile desde que comenzó el romance a fines del año pasado y a quien conoció por intermedio de su otra ex, Carolina Pampita Ardohain, con quien tuvo a Blanquita (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio.

En tanto, Fernández asegura estar completamente sola y no tener ninguna intención de volver a intentar una reconciliación con Cabré, con quien ya tuvo varias idas y vueltas. “Ya no hay marcha atrás porque es una relación cerrada. Todo lo que teníamos en común se resolvió en privado. Es más, se había resuelto mucho antes de separarnos”, dijo terminante al ser consultada al respecto.

Lo cierto es que, cuando Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los conductores del ciclo matutino, le preguntaron si le gustaría conocer a alguien que no forme parte del medio artístico, la bailarina se mostró entusiasmada. “¡Estaría re bueno! Me gustaría alguien ajeno a mi trabajo. Lo que pasa es que no solía salir y no hago cosas para conocer gente fuera del trabajo. Así que voy a tener que empezar a hacerlo”, aseguró.

Sin embargo, Laurita se mostró reacia a la posibilidad de abrir una cuenta en una aplicación de citas como Tinder para tratar de conseguir pareja. “Me cuesta eso. Hay algo de que me atraiga alguien por una foto que a mí no me termina de cerrar. Menos eso de ‘está a cien metros’. Yo tengo que conocerlo, algo me tiene que pasar. Lo mismo me sucede con las redes sociales, el Instagram. No termino de conectar porque hay algo que me parece frío”, concluyó Fernández.

