Laurita Fernández viajó sin Nicolás Cabré e hizo frente a los rumores: «Me c… en lo malo»

Compartir

Linkedin Print

Después de terminar la temporada de verano, Laurita Fernández hizo una breve parada técnica en su casa de Buenos Aires, y horas después tomó un avión rumbo a Nueva York. Los rumores explotaron tras su partida, ya que se fue sin su pareja, Nicolás Cabré. Durante horas se habló de un distanciamiento entre ellos. Sin embargo, poco después se supo que el actor se quedó junto a su hija Rufina por el comienzo de las clases, y que ambos acompañaron al aeropuerto a la bailarina, quien se fue junto a su amigo Jonatan Robles, compañero de ella en Sugar, con quien ya había viajado anteriormente.

La actriz no respondió a ninguna de las versiones que hablaban de crisis con Cabré, sin embargo hoy subió una foto que hace referencia directa a los rumores: “Me cago en lo malo”, escribió Laurita en su cuenta de Instagram, junto a una foto donde se la ve sentada en un inodoro. Y agrega: “Hasta el baño es fotografiable acá”, haciendo referencia a la belleza del lugar donde se está hospedando.

La pareja de actores se conoció hace más de un año, cuando ambos participaban de la obra Sugar. Luego de iniciado el romance, Laurita y Nicolás comenzaron con Departamento de soltero, la comedia que inició en Buenos Aires y con la que hicieron temporada en Mar del Plata durante este verano.

Ante la versión, Teleshow se comunicó con allegados a la pareja que desestimaron el rumor de crisis entre los actores. Incluso, señalaron que el domingo pasado –luego de culminar la obra de teatro en la costa argentina– todo el elenco de artistas y los técnicos fueron a celebrar la última función y concurrieron a una cena en un restaurante ubicado en el Puerto de Mar del Plata, donde estuvieron Nico y Laurita.

“No hubo ningún indicio de ruptura o crisis entre ellos”, señalaron los testigos, quienes confirmaron que los novios se sentaron juntos en la mesa, compartiendo un agradable momento con sus compañeros.

Hace algunos meses, ante la reiterada consulta sobre la maternidad, Laurita señaló que tiene sus tiempos y que aún le gustaría realizar otras actividades laborales antes de tomarse un año completo para dedicarse a ser mamá. A principios de febrero, la actriz había subido a sus redes un romántico mensaje dedicado a Cabré, quien celebró sus 40 años trabajando con su novia en la costa atlántica. En la foto se los veía en un jacuzzi, sonriendo y disfrutando de la relación, con una tierna dedicatoria: “Living the best love story ever written (viviendo la mejor historia de amor jamás escrita)».

Aunque Cabré suele mantener un bajo perfil, Laurita sube varias historias de su vida cotidiana, muchas de ellas donde su novio es el protagonista. La joven es una asidua instagramer, y diariamente postea fotos y videos de su intimidad. La bailarina habría realizado este nuevo viaje con la intención de ver varios musicales de Broadway y detectar nuevas posibilidades de obras que le gustaría hacer en el futuro, y en los próximos días podría irse a Europa para encontrarse con su mamá y su hermana, que están recorriendo el Viejo Continente.

Laurita disfruta de algunas semanas de vacaciones, antes de retomar su año laboral y comenzar con la gira nacional el próximo 3 de abril en la provincia de Córdoba, donde se presentará Departamento de soltero con el mismo elenco, conformado nuevamente por Fernández, Cabré y Christian Sancho.