Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a ser fotografiados juntos

Desde que filtró la primera imagen juntos, las muestras que dan cuenta de una reconciliación se multiplican. Los primeros días de agosto se los pudo ver a Laurita Fernández y Nicolás Cabré paseando por el interior del country en el que se compraron una casa en la época en la que estaban transitando el romance. En aquel entonces, la bailarina recogió el guante e hizo referencia al tema. Tímidamente, tratando no ir más allá ante algo que estaba empezando a volver a andar, atinó a decir: “Está bueno dejarse llevar”, comentó, claramente dejando abierta la puerta.

Diez días después de ese acontecimiento, se sumó un video a la cuestión. Los datos sobre el intento de recomponer el romance se fueron sumando al compás de las pruebas. Sin embargo, desde el entorno de la pareja sostienen que están dando los primeros pasos y que por tal motivos no quieren ponerle un título. En la grabación que mostraron en Los ángeles de la mañana se los pudo ver caminando, disfrutando de una jornada al aire libre. Las imágenes los registró al costado de una autopista, con el barbijo colocado, respetando los protocolos.

En las últimas horas, una nueva imagen que compartió el periodista Pampito Perello en sus redes sociales acredita que el paso a la reconciliación ya lo dieron. Disfrutan de esta nueva oportunidad que se les presenta y que tanto buscaron desde el primer día en el que se distanciaron. En esta oportunidad, se lo vio haciendo compras en un reconocido supermercado de la zona de Pilar, en las cercanías del barrio privado en el que volvieron a convivir, en principio, los fines de semana. En la postal se la puede ver a ella con el carrito y a él unos pasos más atrás, como una especie de guardaespaldas.

Los primeros días de abril de este año, luego de los rumores, se confirmó la separación, en plena cuarentena. El último verano protagonizaron Departamento de soltero, en Mar del Plata. Luego de la temporada, ella se fue a descansar a Nueva York y él hizo lo propio, por otro lado, con Rufina, la hija que tuvo con Eugenia Suárez. Cuando ella regresó al país tuvo que cumplir con las dos semanas de aislamiento. En el medio, por un desperfecto en su departamento, se fue a vivir con él. Esos días juntos no fueron los ideales y decidieron ponerle punto final a la cuestión.

Días más tardes, la conductora del Cantando 2020 brindó precisiones al respecto. “Este distanciamiento tiene que ver con nosotros. Estábamos desconectados”, había dicho en LAM y aclaró: “Tenemos mucho amor, pero también tememos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. Veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir”, había manifestado. Con sus palabras dejaba en claro que se trata de un hasta luego.

De esta manera que claro, por cada oportunidad que se le presentó, en cada declaración, que sus ganas de volver a intentarlo estaban latentes. Si bien el actor no se refirió al tema en ningún momento, ella fue una especie de comunicadora de la pareja. En todas las apariciones dejó a entender que solo quedaban por resolver ciertas cuestiones, asuntos que parece que ya trataron y que pudieron resolver de la mejor manera.

Fernández y Cabré se conocieron en abril de 2018, cuando ella se incorporó a Sugar, para reemplazar a Griselda Siciliani el musical. Desde adentro de la pieza teatral dijeron que fue amor a primera vista, ellos manifestaron que el noviazgo comenzó tres meses después, para no herir a terceros. Sucede que ella estaba saliendo con Federico Bal y él con la bailarina Yasmín Corti.