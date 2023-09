Lautaro Martínez marcó un gol sobre la hora y salvó al Inter de la derrota ante la Real Sociedad

Debut agridulce para Inter de Milan en la Champions League. El cuadro italiano, finalista de la última edición, no pudo ganar en su visita a la Real Sociedad, pero al menos festejó gracias al gol de Lautaro Martínez casi sobre el final del encuentro. Fue 1 a 1 en España.

El delantero argentino, capitán del Neroazzurro, sufrió el mal juego del equipo y no contó con demasiadas ocasiones de cara al arco rival, pero la más clara que tuvo, no la dejó pasar. Sobre el minuto 86 activó su instinto goleador para correr al segundo palo cuando su compañero Davide Frattesi ensayó un tiro lejano. La pelota, se abrió tanto que le quedó servida al Toro, quien se arrojó al suelo y desde el piso pateó de zurda para vencer al arquero y gritar el empate.

El ex Racing acumula 6 gritos en 5 presentaciones en el inicio de la temporada 2023/24 en la que el elenco italiano buscará el título de la Serie A, lleva por ahora puntaje perfecto, y llegar lo más lejos posible en la competencia internacional. Además, llegó a 11 conquistas en Champions, igualando la línea de su compatriota Hernán Crespo, tres menos que el brasileño Adriano, máximo artillero del club en este torneo.

Frattesi fue uno de los jugadores que habló en tras el partido ante los medios italianos y reconoció que su equipo no tuvo un buen partido, aunque destacó el juego del cuadro español: “Lo esperábamos, pero por supuesto hay que jugar partidos. Ellos dan algo más en casa, pero mejoramos en la segunda parte y les hicimos sufrir”. Además, recordó que el finde semana golearon 5-1 al Milan: “Era el primer partido de la Liga de Campeones después de un derbi exigente, así que puede suceder. Era importante sumar un punto fuera de casa. Seguramente todavía podemos mejorar y podemos hacer más”.

Punto clave para Inter de Milan que si bien fue a buscar el triunfo, pudo evitar la caída en un grupo que arrancó con sorpresas porque el Salzburgo de Austria se impuso 2-0 en su visita a Benfica. En la próxima fecha, el 3 de octubre, le tocará recibir al elenco portugués en donde se destacan sus compatriotas Ángel Di María y Nicolás Otamendi. Por su parte, la Real Sociedad viajará a Alemania para enfrentar al puntero.

Relacionado