Lautaro Martínez, protagonista del 6-1 del Inter: aportó un gol y tuvo un cruce con Gary Medel

El comienzo de la temporada había sido ideal para el Inter con dos victorias consecutivas en la Serie A. Pero un empate 2-2 frente a la Sampdoria y la caída sobre la hora contra el Real Madrid por Champions League comenzó a generar dudas en el equipo liderado por Filippo Inzaghi. Luego de la ventana internacional, el Nerazzurri volvió a mostrar su mejor versión y goleó 6-1 al Bologna por la cuarta fecha del torneo local con un gran papel de Lautaro Martínez.

La efectividad fue el gran fuerte que tuvo el Inter para romper la mala racha que venía arrastrando: 26 tiros en los últimos dos partidos para sólo anotar dos goles. Del otro lado de la vereda apareció un Bologna que destacaba del lado ofensivo pero que en defensa dejó demasiados espacios ante el último campeón de Italia. Los goles del argentino, Matías Vecino, Nicolò Barella, Milan Skriniar y un doblete de Edin Dzeko sellaron la 18ª victoria consecutiva en casa en liga y lo catapulta a lo más alto a la espera de que se complete la jornada.

Justamente el delantero tuvo un fuerte cruce con Gary Medel cuando el encuentro iba 3-0. La frustración de la temprana goleada hizo que después de una disputa por la pelota, los dos protagonistas quedaran cara a cara hasta que llegó el árbitro para separarlos. Con una sonrisa en el rostro, Lautaro se dio vuelta y el resto del partido transcurrió en paz.

Inzaghi quedó anonadado tras el gran éxito y no lo escondió. “Fue una gran actuación, lo que se necesitaba después de la amargura y la decepción con el resultado del miércoles. Me gustó el equipo, reaccionaron con la rabia y la determinación adecuadas”, declaró el entrenador en la conferencia de prensa. Con dicho resultado, el Inter suma 10 puntos resultado de tres victorias y un empate.

Además se deshizo en elogios con el neerlandés Denzel Dumfries, quien asistió a Martínez para abrir el marcador, y se alegró por el presente del goleador ex Racing en la albiceleste: “Dumfries ha hecho un gran partido. Está entrenando bien, pero está entrando más rápido de lo esperado. También está aprendiendo italiano. Lautaro lo está haciendo muy bien, lamento que no haya marcado otro gol, pero creo que también lo está haciendo muy bien con la selección nacional”.

El Inter enfrentará a la Fiorentina y Atalanta en las próximas fechas de la Serie A antes de buscar recuperarse en la Champions League contra el Shajtar Donetsk de Ucrania. Vale recordar que a principios de octubre, nuevamente habrá ventana internacional y Lautaro probablemente será convocado por Lionel Scaloni para enfrentar a Paraguay el jueves 7.

