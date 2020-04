¿Lautaro y Agüero juntos? Manchester City pagaría la cláusula del Inter y le ganaría la pulseada al Barcelona

Compartir

Linkedin Print

En medio de la pandemia mundial por coronavirus que paró al mundo y sus respectivas actividades, los clubes de fútbol continúan planeando a futuro. Pese a que las grandes ligas europeas permanecen suspendidas, dentro de cada institución hay reuniones permanentes que no se detienen a la hora de pensar en como encarar la temporada cuando se reanude.

En ese marco, ya es de público conocimiento el interés del Barcelona por hacerse con los servicios de Lautaro Martínez. Sin embargo, al equipo de Lionel Messi se le suma un nuevo pretendiente, el Manchester City de Pep Guardiola, quien según informó la prensa británica estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión.

Además de la información que publicó el portal Daily Express, fue el propio Hernán Crespo, ex delantero de la selección argentina el que opinó acerca del “Toro”.

“Lautaro y el Kun Agüero tienen similitudes. Quizás Lautaro no es tan gambeteador, pero es más jugador de equipo”, aseguró el entrenador de Defensa y Justicia a Sky Televisión. Unas declaraciones que tomaron más fuerza después de la información que compartió el medio británico en las que aseguró que los citizens se adelantarían en la “Operación Lautaro” con el pago de la cláusula de rescisión valuado en 110 millones de euros.

“Lautaro siempre participa en el juego, mientras Agüero hay ocasiones en que se desconecta”, explicó Crespo y agregó: “puede jugar solo o con otro punta, como está haciendo ahora en el Inter de Milán con Lukaku, o también en un tridente”.

El Barcelona, por el momento, no se plantea ejecutar dicha cláusula y prefiere negociar con el club italiano. Entre las opciones que se barajaron fue el intercambio de jugadores, en donde el club azulgrana pondría a disposición nombres como Ivan Rakitic, Arturo Vidal o Carles Aleñá.

Del otro lado, Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, ya hizo pública su postura días atrás acerca de la figura del equipo: “es un patrimonio” del club milanés, aseguró y expresó el deseo de que se quede “mucho tiempo”.

“Me da gusto hablar de Lautaro porque cuando le fichamos en 2018 llevábamos tiempo siguiéndole. Era el jugador más prometedor del fútbol argentino. Hablando con Diego Milito decíamos que podía tener un valor importante”, afirmó “El Pupi” en declaraciones a la televisión italiana “Sky Sport”.

“Ahora es un punto fijo de nuestro club, de nuestra selección, tiene 22 años. Viéndole entrenar le veo feliz, espero que se quede mucho tiempo, es nuestro patrimonio”, agregó.