Lauty Gram contó qué fue lo que compró cuando cobró su primer sueldo

Disfrutando de un gran presente como cantante, con métricas cada vez más altas y presentaciones todos los fines de semana con solo 22 años, Lauty Gram se sentó en el living de Noche al Dente (América TV) para hablar de su vida y su recorrido artístico. Con respecto a su situación sentimental, actualmente mantiene una relación con Eugenia La China Suárez, aunque lo mantienen lo más privado posible.

Durante un momento de la entrevista que se llevó a cabo este jueves, el cantante dio detalles de cómo empezó su profesión en el mundo de la música y se emocionó al recordar qué se compró con su primer sueldo.

“Yo veía a mi mamá y mi papá por día una hora y media, dos horas”, comenzó diciendo el artista afirmando que trabajaba mucho para luego poder cumplir su sueño de ser cantante. En ese sentido, Fer Dente que es el conductor del ciclo, le consultó qué hizo cuando cobró su primer sueldo que ganó como músico.

Por su parte, Gram contestó: “Me acuerdo de que fue una publicidad que hice por Instagram, tenía que publicar una storie, fue como un canje de zapatillas que me pagaron en ese momento como dos mil pesos, te hablo hace cuatro años”, recordó el cantante.

Lauty contó: “Agarré y fui a un supermercado y compré de todo para la casa, galletitas, leche y caí con las bolsas. Me sentía el hombre de la casa y mi mamá re contenta”, afirmó y acto seguido reveló cuál fue la reacción de ella: “Me dijo ‘¿de dónde sacaste la plata?’, porque para ellos es un tabú pensar que se podía ganar plata con las redes”, explicó. Provocando la risa del conductor, Lauty detalló qué le dijeron sus padres. “Era una locura, pensaban que vendía droga, no sé, que robaba”, comentó entre risas y acto seguido, confirmó que en el ambiente de la música, sobre todo en el de la noche, suele ser difícil ese tema de las adicciones y que “se lo han ofrecido” más de una vez.

“Mi mamá me crio cero drogas, alcohol hasta los 18 y yo tomaba, pero sin que se entere. Ella me crió con esos valores y yo siempre digo que no y a ellos se les hace raro que diga que no”, expresó Lauty.

Y por último, el artista aclaró que muchas veces recibe ciertas invitaciones que no le gustan por parte de gente del ambiente. “Me llama la atención que lo tomen con tanta naturalidad, te juro”. A veces pasa que estás en un hotel en cualquier provincia o país y viene el promotor te dice ‘Lauty querés que te traiga a unas chicas que no pasa nada, le sacamos el celu cuando entran’”.

Con respecto a su vínculo con la China Suárez, si bien el artista no hizo ninguna mención al respecto ni Fernando Dente le hizo interrogantes, el cantante surgido de Tik Tok habló de cómo lo afecta la exposición que sufre. “Desde el momento 1 que vos decidís filmarte y subirlo a las redes, estás firmando con las plataformas de todo el mundo de que pueden hablar, opinar o comentarte lo que se les dé la gana, sean comentarios buenos o comentarios malos”, dijo el joven de 22 años acerca de la atención mediática que recibe actualmente.

Hoy en día no me importa salir en los portales de noticias. Capaz en los primeros años te bajoneás un poco. “Uh, qué paja que estén diciendo esto”. Pero hoy en día ya está, mirá si me voy a poner triste porque X persona diga tal cosa o comenten lo otro. Es re feo que hablen de la vida privada, sobre todo si no lo compartí yo o es algo de lo que no quiero hablar”, agregó en conversación con el conductor. “Es re feo que hablen de la vida privada, sobre todo si no lo compartí yo.”

“¿Pero te calentás, respondés, no decís nada?”, le planteó el conductor. “Cero, no digo nada. Pero hace poco me subieron una foto que me saqué, una selfie, y a un costado estaba el envoltorio de un chicle. ‘Preservativo en la mesa de Lauty Gram’, pusieron. Que de última, no tiene nada de malo que haya un preservativo en la mesa. Hay que usar. Pero imaginate a lo que quieren llegar, lo que quieren inventar para con un envoltorio salgan a decir cualquier cosa”, respondió el cantante. “Imaginate a lo que quieren llegar, lo que quieren inventar para con un envoltorio salgan a decir cualquier cosa.”