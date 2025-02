Lauty Gram habló de su noviazgo con Lucía, la nueva participante de Gran Hermano

Un detalle inesperado generó controversia en torno a Lauty Gram, el músico e influencer que asistió en la última gala al estudio de Telefe para despedir a su pareja, Lucía Patrone, quien ingresó como nueva participante de la casa de Gran Hermano. Durante su participación en la tribuna del programa, el cantante no solo expresó su apoyo a la joven, sino que también dejó entrever una posible contradicción en las fechas relacionadas con su vida amorosa pasada.

Proveniente de Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, Lucía Patrone llegó a GH con la intención de ganar visibilidad en su carrera artística. Con más de 43 mil seguidores en Instagram, ya tiene experiencia en el mundo del modelaje y la actuación, pero busca potenciar su presencia mediática.

“Soy hermosa, histérica y caprichosa”, afirmó sin rodeos. Además, confesó que su temperamento es fuerte y que quienes quieran acercarse a ella deberán aprender a manejar su carácter. “Dependo mucho de mi mamá, por eso estaría bueno probarme sola en la casa”, explicó.

Así, al ingresar al estudio previo a dirigirse a la casa más famosa del país, fue directo a saludar a sus familiares, momento en que se besó con el músico, instante que quedó plasmado en primer plano frente a las cámaras.

Tras ello, Santiago Del Moro, conductor del ciclo, intentó averiguar más de esa relación, y fue entonces que Lauty declaró que conoció a la joven hace seis meses y que desde ese momento quedó completamente enamorado de ella.

Sin embargo, esta afirmación de inmediato despertó dudas, ya que en octubre de 2024 el influencer todavía compartía publicaciones en redes sociales donde se mostraba profundamente enamorado de su expareja, La China Suárez. Este detalle generó especulaciones sobre los tiempos de su relación actual y su ruptura con la actriz.

Lucía Patrone, quien ahora forma parte del reality más popular de la televisión argentina, optó por no revelar dentro de la casa que está en pareja con un personaje conocido. Esta decisión podría estar motivada por una estrategia de juego o simplemente por mantener su vida privada al margen de la exposición mediática que implica el programa.

Por su parte, Lauty no escatimó en elogios hacia su novia durante su aparición en el programa. “La primera vez que la vi fue hace 6 meses y me enamoré. Y creo que a todos los que están acá les pasaría lo mismo”, afirmó el influencer, dejando en claro la admiración que siente por Lucía.

Antes de que el programa retomara su curso habitual, el intérprete aprovechó la oportunidad para dirigirse al conductor, a quien calificó de “muy fachero” en persona. “Te vi y fue como que me enamoré por segunda vez a primera vista”, comentó, generando risas entre los presentes.

El influencer, quien ganó notoriedad en los medios por su relación con La China Suárez, vivió un romance marcado por altibajos entre 2023 y 2024. El mes último, de hecho, Lauty fue consultado sobre el nuevo y polémico vínculo de Suárez con Mauro Icardi. En esa ocasión, aseguró que su relación con la actriz había concluido en buenos términos.

Sin embargo, las declaraciones de Lauty Gram en el estudio de Gran Hermano generaron interrogantes. El influencer aseguró que lleva seis meses de relación con Lucía Patrone, lo que situaría el inicio de su vínculo en algún momento de mediados de 2024. No obstante, en octubre de ese mismo año, Lauty dejaba ver a través de posteos románticos en sus redes que todavía estaba enamorado de la China Suárez.

Este aparente desfase temporal dio lugar a especulaciones sobre si hubo una superposición entre ambas relaciones o si simplemente se trató de un error en sus declaraciones. En cualquier caso, por estos días los focos estarán puestos en Lucía, y en cómo lleva a cabo su estrategia en un reality en plena etapa de cambios.