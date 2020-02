Lavagna sobre Alberto: «Lo veo muy metido en lo que son las urgencias de su función»

Compartir

El excandidato presidencial Roberto Lavagna sostuvo que ve al presidente Alberto Fernández «muy metido en lo que son las urgencias de su función» y destacó que percibe «un cambio de políticas» respecto de la gestión anterior «en muchos temas, como haber enfrentado la cuestión del hambre».

«Lo veo muy activo. Veo un cambio de políticas respecto a lo que veníamos viviendo en muchos temas, como haber enfrentado la cuestión del hambre. Le pusieron plata en el bolsillo a buena parte de los argentinos», remarcó el exministro de Economía.

Entre esas iniciativas mencionó «la moratoria para las Pymes» y la «fuerte baja en la tasa de interés».

Lavagna, asimismo, remarcó que hay cosas «puntales» de la actual gestión que «no van en el buen sentido» aunque prefirió no mencionarlas, mientras planteó que «globalmente» ve en la administración de Fernández «un enfoque mucho más mirando al empleo», comparado con la de Mauricio Macri.

«Hay cosas que no me gustan. Cuestiones que creo que no van en el buen sentido, pero son temas puntuales. Globalmente veo un enfoque mucho más mirando al empleo y la producción y no esa absurda política de vivir para pagar intereses», remarcó.

En tanto, dijo que «la grieta sigue instalada» pero que ve a Alberto Fernández «haciendo un esfuerzo de apertura hacia algunos sectores», y agregó: «Claramente hay respecto de los gobiernos precedentes una actitud distinta, de diálogo».

Por otro lado, el expostulante presidencial «antigrieta» de Alternativa Federal sostuvo que el cambio en la fórmula jubilatoria «era inevitable» a pesar de la polémica generada.

«Decir que nada se puede tocar es demagógico. Hay que pensar en los que menos tienen y tratar de recordar privilegios. En el mundo en general, los sistemas jubilatorios están quebrados y hay que animarse a enfrentar el problema», consideró.