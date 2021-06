Layoy le dice adiós a sus chances de llegar a Tokio

Compartir

El atleta correntino Carlos Layoy le dijo adiós a sus posibilidades de alcanzar los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El múltiple campeón argentino no logró reunir los puntos necesarios para estar en la cita olímpica.

Mediante una publicación en sus redes sociales este sábado el libreño Carlos Layoy afirmó que seguirá intentando ser parte de un Juego Olímpico, con un claro mensaje rumbo a París 2024. Así el atleta correntino dio a entender que ya no tiene posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio de este año.

La pandemia del coronavirus redujo las posibilidades de poder competir para el correntino, ya que debido a los altos costos que significa moverse hasta el exterior para estar presente en los torneos internacionales, le dejaron menos chances de sumar rodaje. Pese a la falta de competencia, Layoy se quedó con el tercer puesto en el Sudamericano de Guayaquil (Ecuador).

En el reciente Campeonato Sudamericano de atletismo el oriundo de Paso de los Libres subió al podio con un salto de 2,17 metros, mejorando un centímetro su mejor marca del año (Gran Prix de la Ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en abril pasado). Además es múltiple campeón argentino, donde ostenta un récord de 2,25 metros.

En su última chance de competir, al menos a nivel local, el correntino prefirió no saltar durante el Test Evaluativo y de Control en el Parque Olímpico de la Juventud. Pese haber realizado la entrada en calor prefirió no ser parte de la prueba de salto en alto que organizó la Federación Atlética Metropolitana (FAM), debido al frío que podía generarle una lesión.

El correntino actualmente ocupaba el puesto 51° del escalafón mundial. Tras la obtención de la medalla de bronce en Ecuador avanzó trece lugares y mantenía su ilusión de quedar entre los 32 que estaban logrando la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio que darán inicio el 23 de julio. Ahora el atleta oriundo de Paso de los Libres tendrá un nuevo objetivo por delante, los Juegos Olímpicos de París (Francia) en 2024.

