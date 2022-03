LDD: golearon Regatas, Atenas y La Unión

Compartir

Linkedin Print

El Fantasma superó a San Lorenzo por 102-72 y mantiene su ilusión de Final Four, aunque no depende sólo de sí. Atenas despachó a Hipano por 100-54 y La Unión a Argentino por 109-85.

Regatas Corrientes (20-11) se quedó con una aplastante victoria sobre San Lorenzo (91-19) en el José Jorge Contte por 102 a 72.

Con alto poder de fuego, Regatas dominó la primera mitad en la que llegó a tener ventaja de 20, 47-27. San Lorenzo arrimó un poco en el cierre del segundo cuarto (53-37).

El Ciclón recortó aún más con Cerino como estandarte, para colocarse 57-44 por debajo. Pero Regatas no le permitió bajar la brecha del doble dígito, porque además de ajustar la defensa volvió a mover la pelota para irse al último descanso 68-54 al frente.

El último parcial arrancó con Fabio Gauto en llamas, bien secundado por Juan Pablo Scacchi, quienes guiaron a los correntinos a tomar ya finalmente las riendas del partido, llegando a estar 90 a 64 al frente con cuatro por jugar.

Calvi aprovechó para rotar y darle minutos al resto del equipo, quienes entraron sumamente metidos en partido y lograron finalmente sentenciar la victoria fantasma por 102 a 72.

Así, los Remeros siguen con esperanzas de poder ingresar en el Final Four final, aunque ya no depende solamente de sí.

La gran figura fue Fabio Gauto con 28 puntos (7 triples), 8 asistencias y 7 rebotes. Scacchi convirtió 26 tantos y tomó 9 rebotes. En la visita Ian Cerino anotó 19 unidades.

El Griego cumplió

Atenas (13-15) derrotó a Hispano (2-25) por 100-54. El Verde, que sumó su segundo triunfo en fila, enfrentará el viernes a Oberá.

En otra gran noche ofensiva, al igual que lo había hecho días atrás en Santa Fe frente a Unión, Atenas se aprovechó de un “corto” Hispano para derrotarlo por 100-54.

Con presión alta y encontrando todas las vías que le permitían dirigirse al cesto, el Verde tuvo un primer cuarto de alto nivel, desde el que cimentó lo que terminó sucediendo a lo largo de toda la noche. O ganó por 27-17 y, si bien el entrenador Nicolás Arduh rotó la banca, el equipo no cayó en bajones y apretó cada vez que pudo el acelerador.

Fue una noche sin sobresaltos, en la que se destacaron números claves: entre los cordobeses anotaron 11 de los 12 jugadores (el alero Tobías Lábaque fue el goleador con 22 puntos -5/11 en triples-) que pisaron el rectángulo de juego; mientras que Hispano hizo aguas a la hora de escapar de la presión, culminando con nada menos que 36 pérdidas. Guarismos determinantes que permiten entender la diferencia final.

Quinta a fondo para La Unión

Sigue de racha ganadora La Unión de Formosa (17-14). Ahora venció a Argentino de Junín (11-17) por 109 a 85 para sumar su quinto éxito consecutivo. Se impuso en todos los cuartos mostrando supremacía en el primer tiempo y poniéndose al borde de los 30 puntos de diferencia en el tercero -67 a 38-.

Efambé fue doble figura con 19 puntos y 12 rebotes, Sigel anotó 25 puntos, Caire 14 y González 13.

En Argentino hubo 22 de Cavallín, 17 de Montemagio y 16 de Bilbao.

Compartir

Linkedin Print