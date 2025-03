«Le están haciendo daño»: la advertencia del mánager de Franco Colapinto

La llegada de Franco Colapinto a Alpine como piloto de reserva generó una gran expectativa entre los fanáticos argentinos, que ven en el joven bonaerense una promesa del automovilismo con potencial para llegar a la Fórmula 1. Sin embargo, esta euforia también se tradujo en una presión creciente en las redes sociales, lo que llevó a una intervención pública de su mánager, Jamie Campbell-Walter.

Colapinto, quien realizó un test con Alpine en Barcelona como parte del programa de desarrollo del equipo, no fue convocado para las pruebas de pretemporada en Bahréin ni para el próximo ensayo de neumáticos, donde la escudería optó por utilizar a sus otros dos pilotos de reserva, Paul Aron y Ryo Hirakawa. Mientras tanto, el australiano Jack Doohan fue el encargado de completar los días de test oficiales de la Fórmula 1, lo que encendió el descontento de los seguidores del piloto argentino.

Ante esta situación, un sector de los aficionados comenzó a manifestarse en redes sociales con mensajes dirigidos a Alpine y a Doohan, algunos de los cuales incluyeron insultos y críticas desmedidas. Esta actitud llevó a que Campbell-Walter se pronunciara en su cuenta de la red social X (antes Twitter) para pedir calma y advertir sobre los efectos negativos de este tipo de comentarios.

“Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores del Alpine. Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, de Pierre y de Jack. Compórtense con pasión pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora pero no así, conseguirán lo contrario”, escribió el representante británico en respuesta a una publicación que realizó la cuenta @Formula1Fangio. “Llamado a la solidaridad: dejen de comentar sin sentido en la cuenta de Alpine. No ayudan a Colapinto, solo hacen el ridículo y generan rechazo. Apoyar no es acosar ni ser pesados. Apoyen al equipo, no sean termos y entiendan los tiempos de la F1″, fue el mensaje que llamó la atención del mánager del piloto albiceleste.

El mensaje de Campbell-Walter refleja la preocupación del entorno de Colapinto por el impacto que este tipo de actitudes pueden tener en la relación del piloto con el equipo. En la Fórmula 1, el ambiente dentro de una escudería es clave para el desarrollo de los pilotos, especialmente aquellos que aún están en proceso de formación y buscan consolidar su lugar en la categoría.

Si bien la presión de los aficionados es una constante en el deporte de alto nivel, en este caso podría resultar contraproducente para el futuro de Colapinto. Alpine ha demostrado confianza en el argentino al incluirlo en su programa de jóvenes pilotos, pero cualquier comportamiento que genere tensiones internas o perjudique la imagen del equipo podría afectar sus oportunidades.

Alpine, por su parte, concretó resultados positivos en los test de pretemporada. Durante el primer día de los ensayos, tanto Gasly como Doohan bajaron el cronómetro del 1:32, algo que ya supuso una clara mejoría respecto al 2024, donde nunca pudieron superar dicho tiempo.

En el último día, Pierre dejó en evidencia la experiencia encima del auto y le sacó una diferencia de 8 décimas a su compañero: su giro más veloz fue de 1:30.040 (5°), mientras que el de Jack fue de 1:31.239 (12°).

“La gente es muy positiva, y es cierto que el coche se está comportando relativamente bien, lo que también ayuda. Ahora solo tenemos que seguir”, afirmó David Sánchez, Director Técnico Jefe.