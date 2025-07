«Le faltó contar toda la película», afirmó Galeano sobre datos del INDEC

En un contexto nacional donde las estadísticas oficiales del INDEC parecen mostrar una desaceleración de la inflación, la realidad en los barrios de Formosa dista mucho de ser alentadora. Beatriz Galeano, referente del Movimiento Libres del Sur Formosa, brindó una entrevista al programa radial “Expres en Radio” (FM VLU 88.5) del Grupo de Medios TVO, donde expuso la grave situación que atraviesan miles de familias, marcada por la pérdida del poder adquisitivo y una creciente emergencia alimentaria.

Inflación y realidad

cotidiana: una

brecha alarmante

Mientras el INDEC reporta un 1,6% de inflación, una cifra que es “un número bajo” considerando los últimos años, Galeano cuestionó la validez de estas estadísticas al contrastarlas con la experiencia diaria de la gente. “Al INDEC le faltó contar toda la película”, afirmó, señalando que, si bien puede haber un descenso en el índice inflacionario, la capacidad de compra de las familias ha disminuido drásticamente.

“La compra prácticamente ha disminuido drásticamente en los comercios, en los supermercados”, explicó Galeano. La razón es clara: el aumento del desempleo y la falta de oportunidades laborales. Para la referente de Libres del Sur, la población se encuentra en una lucha constante por la supervivencia, con cada vez menos posibilidades de cubrir necesidades básicas como la alimentación. “Por más que ellos puedan ir diciendo, ‘ah, bueno, vamos bajando el nivel de inflación’, la realidad es que la población cada vez está en condiciones mucho más dramáticas”, sentenció.

Más allá de los números: la

calidad de vida en degradación

La discusión no solo giró en torno a la cantidad de dinero que una familia tipo necesita para no caer en la indigencia (aproximadamente medio millón de pesos en junio), sino también en la calidad de vida en general. Se destacó un punto crucial: la degradación de la calidad de los alimentos, los servicios de transporte y la infraestructura urbana, aspectos que no siempre quedan reflejados en las frías estadísticas.

Galeano coincidió, haciendo hincapié en la crítica situación alimentaria. “Estamos en situación de emergencia alimentaria porque ya hay miles y miles de niños y niñas que no están cubriendo una alimentación repetitiva como se corresponde”, lamentó.

Anteriormente, muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad tenían garantizado un refuerzo alimentario al mediodía, pero hoy esa provisión se ha “degradado totalmente” en calidad.

Comedores y

merenderos:

un SOS desoído

La situación se agrava con el desfinanciamiento de los espacios comunitarios que intentan paliar el hambre. Beatriz Galeano reveló que Libres del Sur Formosa se vio obligada a cerrar 25 comedores y merenderos que venían sosteniendo con esfuerzo. “Hemos tratado de sobrevivir y surfear durante los primeros tiempos del gobierno de [Javier] Milei con colaboración de las propias compañeras, compañeros, de unos comerciantes, de vecinos que bueno, empatizaban con la situación de la población, pero hoy no lo podemos sostener. Los hemos cerrado”, expresó con pesar.

La referente criticó duramente tanto al gobierno nacional como al provincial por la falta de apoyo. Si bien el gobierno nacional ha “desactivado toda ayuda a los comedores y merenderos”, argumentando que “no es necesario”, Galeano también apuntó al gobierno provincial por no brindar una mano en este escenario crítico. Subrayó la preocupación de que la ayuda se destine solo a comedores afines políticamente, dejando de lado a los demás. “La comida no tiene nombre, no tiene ideología, no tiene partido. La comida hay que garantizar”, enfatizó.

Una “política criminal”

y la caza de brujas a

las organizaciones sociales

Para Galeano, la falta de asistencia alimentaria no es un error, sino una “política criminal” del gobierno nacional. “La falta de alimentación correcta en la primera infancia deja sus huellas en el cuerpo humano. Y eso, bueno, por eso también nosotros decimos que hay una política del gobierno nacional: política criminal”, afirmó. Sostuvo que se condena a una “desaparición sin pena ni gloria y sin posibilidad de sobrevivir” a gran parte de la población.

Respecto a la “caza de brujas” contra las organizaciones sociales, un tema que se planteó en la entrevista, Galeano consideró que, si bien pudo haber irregularidades en algunos casos, esto no justifica el abandono total. Atribuyó esta política a un intento del gobierno de “generar una desorganización en toda la población, dejarlos desamparados, sin posibilidad de nuclear en determinadas organizaciones”. Para ella, el objetivo es desactivar cualquier núcleo de resistencia que pueda surgir frente al modelo económico actual.

El rol del Estado y la

necesidad de empleo genuino

Finalmente, Galeano reafirmó la importancia del Estado como el único “instrumento igualador de oportunidades”. Rechazó la idea de que la desaparición del Estado mejore la situación de la gente, calificándola de “burda mentira”. Insistió en que es necesario generar políticas que aborden la creación de empleo auténtico y real, que incluyan a la población desempleada desde hace años.

“Nosotros siempre dijimos, ‘nosotros queremos, bueno, los merenderos que sean como situaciones pre-coyunturales de una población que está en una situación de un sector de emergencia y que necesita ya ser asistida, pero eso no quiere decir que una población debe vivir eternamente en un merendero’”, concluyó Galeano, destacando la aspiración a que las familias puedan generar sus propios ingresos y garantizar su alimentación de forma autónoma.