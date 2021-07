“Le hubiesen dicho la verdad a los jubilados sobre el ajuste y no sostener la mentira de que viven mejor”

Compartir

El diputado nacional Mario Arce (UCR) hizo referencia al funcionamiento de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que fuera reformada por el gobierno del Frente de Todos y dijo que sólo sirvió para precarizar aún más los haberes de los adultos mayores.

“Si cada cuatro meses el gobierno tiene que hacer compensaciones y ofrecer un bono extraordinario es porque algo de la nueva ley no funciona demostrando que la intención ha sido achicar las cuentas públicas utilizando a este sector como variable de ajuste ”.

Cabe destacar que Ley 24.241, de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y la modificación del Índice de Movilidad Jubilatoria, durante el debate en las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación había sido objetada por el parlamentario.

“La fórmula de movilidad previsional propuesta por el Poder Ejecutivo, además de no respetar los parámetros fijados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la inclusión del componente recaudación como variable de actualización no era el camino adecuado para incrementar los haberes de los jubilados.

“El tiempo ha demostrado que la nueva fórmula (2019) del gobierno nacional ha hecho perder poder adquisitivo frente a la inflación, tanto al cobra la mínima, como al que está por encima, todo esto si lo comparamos con la proyección que tenía la ley de actualización de haberes jubilatorios del 2017”, remarcó el diputado.

Arce había advertido en aquel entonces que no compartía este nuevo criterio, porque actualizar haberes con el componente inflación siempre tiende a preservar el poder adquisitivo de los jubilados, en cambio actualizar salario atandola a la recaudación la transforma a una variable procíclica, que queda sujeta a los vaivenes de la economía”

“Está claro que para esta gestión nacional la prioridad no es que jubilados tengan previsibilidad y seguridad, sino que dependan de la buena voluntad del Estado para actualizar o compensar un haber que pierde por goleada frente a la inflación”,señaló.

Para terminar sostuvo que esta decisión de compensar sistemáticamente con bonos ha violentado un derecho adquirido consagrado constitucionalmente es lamentable y es cínico que la centralidad de la noticia pase por los decretos que firma el presidente, intentando justificar la pérdida salarial de los mayores que han trabajado toda su vida en pos del país”.

Por último el representante en la Cámara Baja también habló de otro dato que no se tiene en cuenta y es que en el que 2020 solo se jubilaron la mitad de las personas que normalmente lo hacían antes de la pandemia, del promedio de 235.000 en los últimos años, paso a 115.200 el año pasado representando un ahorro para el gobierno de miles de millones de pesos”, concluyó.

