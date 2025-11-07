Le negaron la excarcelación al conductor que generó la tragedia familiar en José C. Paz

Michael Jean Carballo, conductor de 23 años que chocó y mató a los padres de una familia en José C. Paz, seguirá detenido. El joven embistió con su camioneta Volkswagen Amarok negra al auto en el que viajaba una pareja con sus tres hijos, los únicos sobrevivientes tras el violento impacto. En las últimas horas de este viernes se le negó el pedido de excarcelación a “Micha”, como lo apodan sus allegados. Es acusado de doble homicidio culposo agravado y lesiones.

La plaza ubicada junto al cruce de la Ruta 197 y Mendoza en José C. Paz permanecía casi desierta debido al horario cuando, cerca de las 23.30 de este viernes, se produjo el choque.

La colisión se produjo en la parte frontal del automóvil ocupado por Enzo y Eliana Benítez junto a sus hijos de 14, 11 y 7 años, cuando la Amarok impactó contra el Renault 12 en el que viajaba la familia.

Según el Ministerio de Salud Bonaerense, la hija mayor del matrimonio fue hospitalizada en el Hospital Posadas, mientras que sus dos hermanos menores y el conductor de la Amarok no necesitaron asistencia médica.

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar del accidente porque una de las víctimas y dos menores no lograban salir del vehículo.

Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, la prueba de alcoholemia efectuada con pipeta al conductor en el lugar arrojó resultado negativo. Sin embargo, se le realizaron análisis de sangre y orina en el sitio del suceso que buscan confirmar el resultado del test previo, así como descartar la presencia de estupefacientes.

La causa quedó bajo la investigación de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, que fue quien le endilgó el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones. Asimismo, su detención fue orden de la fiscal Ana de Leo.

“La camioneta iba a 160 kilómetros por hora, en esa velocidad quedó clavado el velocímetro”, detallaron fuentes del caso a este medio, y en las imágenes se puede ver que conducía a alta velocidad. Sin embargo, en sus declaraciones, cuando fue indagado, aseguró que iba a tan solo 60 km/h y que el accidente fue culpa del auto familiar que se cruzó en su camino.

“Declaró que iba a 60 kilómetros aproximadamente, le tocó bocina y el Renault se le cruzó”, precisaron a Infobae.

A sus 23 años, Carballo trabajaba en una reconocida cadena de supermercados y mantenía una fuerte actividad en Instagram y TikTok hasta la noche en que ocurrió el trágico accidente.

Sus publicaciones solían exhibir fotos y videos que reflejaban su gusto por las fiestas y una actitud despreocupada al conducir, sin importar el tipo de vehículo: en varios videos y fotos se lo veía manejando un cuatriciclo.

En la descripción de su perfil de Instagram, donde suma más de 12.000 seguidores, eligió la frase: “Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”.

Aunque solo muestra tres publicaciones fijas, dos de las cuales lo retratan junto a integrantes de populares bandas de cuarteto, el estilo musical que más disfruta, solía recurrir a las stories para dar cuenta de su fascinación por camionetas 4×4, motos de alta cilindrada y cuatriciclos.