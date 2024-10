Le pidieron a la FIFA que cancele el Mundial de Clubes de 2025

El Mundial de Clubes del próximo año en Estados Unidos cada vez esta más cerca y, mientras define a los últimos clasificados, será tema de conversación hasta que la pelota ruede en Norteamérica. Sin embargo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas manifestó su postura. Lo hizo en su intervención en el Segundo Foro de la Unión de Clubes Europeos celebrado en Bruselas, y apuntó contra su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino.

“Presidente de la FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene los patrocinios como había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese Mundial ya”, declaró. Además, comentó que si la FIFA utiliza sus fondos para el torneo se los estará “quitando a todos esos lugares donde dice que está para ayudar”. Sin embargo, eso no fue lo único y continuó con su discurso contra el suizoitaliano.

“Retírelo y sentémonos a negociar. Dialogar y negociar es diferente, la negociación se acaba con el acuerdo y el diálogo se termina con nada, llevamos años dialogando con FIFA. Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos. Los fines que tiene para el mundo del fútbol también los tenemos nosotros. No somos egoístas. Eso no se soluciona con un Mundial de Clubes”, reafirmó Tebas. Durísimo.

La denuncia de Tebas

por el calendario apretado

La problemática del calendario futbolístico llegó a un punto crítico con la denuncia que La Liga, FIFPRO Europa (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales de Europa) y las Ligas Europeas le hicieron a la FIFA ante la Comisión Europea. La gran problemática viene por la implementación del nuevo Mundial de Clubes, que a partir de junio de 2025 va a ocupar todo un mes en el calendario, sumando una sobrecarga de partidos que tiene preocupados a propios jugadores y dirigentes.

El dirigente lideró la rueda de prensa en Bruselas donde se explicaron los motivos detrás de esta acción legal: “Nos hemos visto obligados a presentar esta demanda por el abuso de poder de la FIFA”. Acompañado por otros representantes de alto nivel del fútbol europeo, como David Terrier (FIFPRO Europa) y Lorin Parys (Pro League), Tebas denunció que la FIFA, al aprobar unilateralmente el calendario internacional, está imponiendo decisiones sin consultar a las ligas ni a los sindicatos de jugadores.