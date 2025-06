Le robaron el celular al gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán mientras se sacaba una foto con militantes

Un momento insólito se vivió en la noche del pasado miércoles en la localidad de La Cocha, en Tucumán. Allí, en un acto institucional que siguió con un encuentro con militantes y vecinos, el gobernador Osvaldo Jaldo sufrió el robo de su teléfono celular. La ladrona fue descubierta por las fotos del evento y tras un allanamiento quedó detenida.

El episodio ocurrió cuando el mandatario provincial bajó de un escenario y comenzó a saludar a militantes y vecinos del departamento. Durante ese trayecto, entre saludos y pedidos de fotografías, una persona le sustrajo el dispositivo del bolsillo del saco. Al subir a la camioneta que lo aguardaba, Jaldo notó la falta del teléfono y dio aviso inmediato a su equipo de seguridad.

La policía local, en conjunto con los custodios del gobernador, comenzaron a revisar imágenes captadas por un fotógrafo presente en el lugar y observaron a una mujer con el brazo extendido hacia el bolsillo del gobernador. Dirigentes locales la reconocieron, y tras notificar a la Policía, se dirigieron hasta su domicilio en Los Pizarro, a unos siete kilómetros de La Cocha.

Según confirmaron fuentes policiales, la mujer tenía en su poder el celular sustraído. Por esa razón fue detenida y trasladada a la comisaría local. El dispositivo fue reintegrado al gobernador cerca de una hora después del hecho.

La acusada reside en Los Pizarros, donde los encargados de la investigación acudieron y secuestraron ese celular, además de una notebook y tres pendrive. El fiscal Fabián Assad convalidó la aprehensión de la mujer y en las próximas horas definirá cuándo hará la formulación de cargo. La causa se investiga en el Centro Judicial de Concepción.

«La arrestada no tendría antecedentes y podría ser puntera del oficialismo de (ciudad) Alberdi», informó el diario La Gaceta, lo que despertó sospechas por una teoría que va más allá del hurto. Porque en la localidad de Juan Bautista Alberdi, que se encuentra a poco más de 20 kilómetros del lugar del incidente, hace unos días se desató un escándalo por un audio protagonizado por el ahora ex intendente de Alberdi, Luis Pato Campos, y el empresario Roque Chipi Giménez sobre narcotráfico. Y se estudia la conexión con ese hecho.

«Acá el intendente soy yo, a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo y todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Si necesitás un Al Capone pa’ gobernar. No necesitas un Lassie. Por eso no te respetan, Rey», se escucha en el audio que se le atribuyó al intendente.

El jefe comunal de Alberdi dijo que de la grabación no demuestra «muchos detalles» y se remontó a un año atrás. Según él, el audio se trata de un robo sufrido por un tercero y cuestionó la validez del audio «porque grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal».

Tras ello, el gobernador Jaldo, decidió intervenir la localidad de Alberdi, apartó al intendente y a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia designó como normalizador a Guillermo Norry, quien estaba al frente del Instituto de Previsión.

Además, el Gobierno provincial convocó a elecciones municipales para el próximo 26 de octubre, a través del DNU, para tratar de restituir la normalidad institucional al municipio atravesado por el escándalo con el intendente y el supuesto vínculo con el narco.