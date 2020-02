Le robaron la moto, investigó por su cuenta, aportó la identidad del ladrón y ahora aguarda la detención

Compartir

Otilia, una vecina del barrio San Miguel, denunció ante el Grupo de Medios TVO que el 27 del mes pasado un delincuente le robó su motocicleta y que tras viralizar el video pudo averiguar la identidad del sujeto, prueba que adjuntó a su denuncia y ahora aguarda a que lo detengan «para que no siga robando a otras personas».

«A mí me robaron la motocicleta a las 19 horas aproximadamente, yo estaba en un departamento en una reunión, mi error fue trabarle y no ponerle candado porque la última persona que salió del edificio no cerró el portón. Yo hice la denuncia en la Comisaria Tercera, como el dueño del edificio estaba de vacaciones se tardó una semana para obtener el video de la cámara de seguridad del lugar, entonces el 4 de este mes recién me pasan el mismo y ahí yo lo hice viral», comenzó diciendo la mujer.

Y continuó: «como todo el tiempo preguntaba a la Policía si había novedades y la respuesta de siempre era que no, entonces tomé la determinación de subir el video a las redes sociales, inmediatamente gracias a esto pude lograr saber nombre y dirección. Con esos datos fui a la Tercera y recién ahí me piden que le pase otra vez el video para adjuntar a la denuncia».

Reconoció la mujer que «tengo la filmación con la cara de la persona, su foto también me la pasaron, nombre, apellido, dirección. Tengo todos los datos del delincuente, hasta fotos de su casa».

«No sé qué esperan, no sé si tomaron cartas en el asunto, ellos no me van a decir a mí su forma de actuar, creo yo que están haciendo algo», sostuvo al ser consultada por el rol de la Policía.

Asimismo, añadió que «desde la fecha hasta ahora algo habrán hecho con la moto, tengo fe de que la voy a recuperar así sea de a pedazos. Lo importante es que detengan a la persona que robó, para que no siga dañando a otras personas».

«La moto para mi es super importante, es mi medio de movilidad, no la tengo por lujo», dejó en claro Otilia.

Por último, sostuvo que las nuevas pruebas se adjuntan a la denuncia y luego debe esperar a que actúen en consecuencia «no sé qué más quieren, tienen el nombre, dirección, y foto del sujeto».

«La burocracia supera todos los límites, hasta que den todas las vueltas el ladrón puede hacer tantas cosas. Siento una impotencia, uno a veces piensa que nunca le va a pasar, cuesta aceptar que esto suceda en nuestra Formosa, todo está realmente perdido», cerró.