Le robaron, pidió ayuda y denunció que un trapito la violó en un contenedor de basura

Una joven de 22 años vivió una madrugada de terror el pasado 1º de febrero en pleno centro de la Ciudad cuando luego de que le robaran la cartera pidió ayuda y un «trapito» abusó de ella en el interior de un contenedor de basura. Por el hecho, el acusado – un hombre de 49 años – fue detenido en las últimas horas.

Según informaron fuentes judiciales a este diario, el hecho se produjo cerca de las 5 AM del sábado 1º de febrero cuando una mujer se encontraba en 45 entre 8 y 9. Según denunció, fue asaltada por tres hombres, quienes le robaron la cartera y las llaves de su casa. Otra fuente de la investigación indicó que la joven estaba con el novio en la vereda de un bar de esa cuadra y le robaron la cartera sin que se diera cuenta. Luego la encontraron, se fueron y al llegar a su casa percibió que no estaban las llaves, volvió sola caminando y allí habría sido abordada.

Desesperada por la situación, la joven comenzó a pedir ayuda a los gritos para poder perseguir a los delincuentes y recuperar sus pertenencias. Primero le pidió ayuda a algunos transeúntes, pero no habría tenido respuesta.

Instantes después, un hombre que habría escuchado a la víctima se acercó ofreciéndole ayuda. Sin embargo – según denunció – lejos de colaborar y para sorpresa de ella, la llevó hasta un contenedor de basura ubicado en diagonal 74 entre 45 y 9, y a la fuerza quedaron ambos en el interior del mismo.

La fuentes agregaron que luego comenzó a agredir con golpes de puño, la sujetó violentamente del cuello, se le tiró encima, le arrancó sus prendas íntimas y luego abusó sexualmente de ella.

Tras la denuncia, efectivos y el Gabinete de Investigaciones de la comisaría Primera junto a personal de la DDI La Plata comenzó a investigar lo sucedido. A través de las cámaras del COM (Centro Operativo de Monitoreo) pudieron identificar las características del rostro del acusado. Informaron que vieron más de 200 horas de imágenes de videos. A partir de los operativos de búsqueda pudieron dar con él en las últimas horas en la zona de Plaza Moreno. Según precisaron fuentes judiciales, el acusado es un «trapito» que habitualmente estaba en esa zona.

La causa quedó caratulada como «robo – abuso sexual» y tomó intervención la UFI Nro. 16 a cargo del Dr. Juan Cruz Condomí Alcorta con injerencia del Juzgado de Garantías Nro. 02, a cargo del Dr. Eduardo Silva Pelossi, ambas autoridades del Departamento Judicial La Plata.

Se solicita que si alguna persona cree que pudo haber sido víctima de este hombre, se acerque a la UFI para aportar información.