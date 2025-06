Leandro Paredes a Boca Juniors: el Campeón del Mundo se acerca al Xeneize

El regreso del hijo pródigo puede darle un giro a la actualidad de Boca. El presidente, Juan Román Riquelme, sigue en Buenos Aires para sellar su incorporación.

Leandro Paredes está más cerca que nunca de volver a ser jugador de Boca Juniors. Y este martes se conocerá -al menos- si forma parte o no de la delegación que está en Fort Lauderdale realizando la preparación para el Mundial de Clubes ya que vence el plazo de la FIFA para realizar incorporaciones y para entregar la lista de 35 jugadores que pueden disputar la competencia.

Entonces, habrá una noticia. Si Paredes no está en la lista, es porque las negociaciones continúan abiertas y -como trascendió- el regreso del futbolista nacido en San Justo el 29 de junio de 1994 (cumplirá 31 en pleno Mundial de Clubes) deberá esperar hasta después de la participación de Boca en el flamante torneo de la FIFA. Pero si «Leandro Daniel Paredes Benítez» aparece como el jugador 35 de Boca será un fuerte golpe de efecto.

Será la incorporación más resonante de la gestión de Riquelme como dirigente justo cuando termina el peor semestre de Riquelme como dirigente tras la eliminación del equipo ante Alianza Lima, la implosión del breve ciclo de Fernando Gago y la reprobación de un sector de la platea media de la Bombonera a «la comisión».

Se trata de un jugador en plena vigencia, con edad para alcanzar su pico de rendimiento y ya consagrado con una larga trayectoria en Europa (Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit, PSG, Juventus y nuevamente Roma) y cuatro títulos con la Selección Argentina, entre ellos el Mundial de Qatar 2022. Sería, entonces, el primer «campeón del mundo» que sumaría Boca a sus filas.

Su llegada les daría a los hinchas un nuevo ídolo, al equipo un capitán más y a Riquelme la confirmación de una gestión que suma buenos mercados de pases, pero que necesita renovar la ilusión de la gente para cambiar la mala energía del semestre. Aunque deberá romper la alcancía para acercarse a lo que pretende el jugador: cerca de 14 millones de dólares por 4 años de contrato. Una vez resuelto ese tema, pagar la cláusula de 3.7 millones a la Roma se convertirá en un formalismo.

Y como frutilla del postre, a Paredes lo espera la camiseta número 5 que no tiene dueño desde la salida de Gary Medel. Este martes se conocerá la lista para el Mundial y el panorama empezará a aclararse.

Miguel Ángel Russo lo espera en Miami, por eso le guardó un lugar en la lista de 35, mientras el jugador se prepara para ser titular esta noche ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.