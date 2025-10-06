Leandro Paredes, antes de sumarse a la Selección: «La gente de Boca se ilusiona»

El capitán de Boca viajó este lunes rumbo a Miami para los amistosos con el seleccionado y se perderá el próximo partido ante Barracas Central.

La noche empezó dulce para Leandro Paredes. Porque la hinchada extendió un telón con la imagen del capitán y una frase: “Sigan viniendo” y la firma del Jugador Número 12. Después, fue un integrante más de la fiesta de Boca, que trituró a Newell’s y jugó el mejor partido del año.

«Espectacular, no me dejan de sorprender, que me hagan una bandera no me deja de sorprender», dijo Paredes tras la victoria. «Me dio muchisimo Boca en mi vida, hoy estoy feliz, es un grupo espectacular, me respeten muchísimo, ojalá que sigamos creciendo, que vamos por buen camino».

La bandera de

Boca a Paredes

Leo tuvo en el partido ante Newell’s en la Bombonera un homenaje muy particular en la tribuna.

Esta vez, el equipo no lo necesitó con la capa puesta, aunque estuvo al mismo nivel (alto) que tuvo el equipo, con juego, verticalidad, control del balón y goles. Tanto fue así, que sobre el final el capitán se llevó una ovación enorme de la gente: “Pareeeedes, Pareeeedes», bramó la Bombonera a pleno para despedir a su mejor jugador.

«La gente se ilusiona y no sé sí por mí, todos crecímos muchísimo. Tenemos una idea de juego que lo hacemos cada vez mejor, lo hicimos hoy, lo hicimos con Banfield, estamos contentos», explicó el capitán xeneize. «Yo soy uno de los que piensan que hay que ir día a día, partido a partido».

El viaje de Paredes

con la Selección Argentina

Claro, pasa que Leo se perderá el próximo partido ante Barracas, como visitante, un partido importante para Boca porque se trata de un rival directo, tanto en la zona como en la tabla anual para acceder a la Copa Libertadores. Para eso, Paredes participará con la Selección en su gira por Estados Unidos: dos amistosos ante Venezuela el 10 de octubre en Miami y del 13 ante Puerto Rico en Chicago.

Así las cosas, para Úbeda la continuidad de Ander Herrera, por segundo partido consecutivo, es una buena noticia como potencial reemplazante de Paredes, como también lo son Williams Alarcón y Tomás Belmonte. Y con Boca en este nivel, le será más fácil disimular la ausencia de su capitán, que la sigue rompiendo.